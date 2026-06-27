Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський / © Олександр Сирський

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Питання про можливу відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на тлі скандалу у 425-му окремому штурмовому полку «Скеля» офіційно прокоментували у парламенті.

Про це в ефірі «Радіо Свобода» висловився член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За словами нардепа, підстав для звільнення Сирський у зв’язку із ситуацією в полку «Скеля» наразі немає. Головком результативно виконує свої обов’язки.

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«На сьогоднішній день він дуже ефективно виконує свої функції і завдання зі звільнення нашої території, і з відсічі ворогу. Я вважаю, що підстав для звільнення головнокомандувача точно немає», — сказав Веніславський.

Водночас він наголосив на необхідності встановити всіх причетних до можливих кримінальних правопорушень, та ухвалити щодо них відповідні рішення.

«Командира батальйону „Скеля“ відсторонили від виконання обов’язків. Органи досудового розслідування мають встановити усіх причетних, хто здійснював кримінальні правопорушення, хто сприяв здійсненню кримінальних правопорушень, і ухвалити відповідні рішення», — наголосив член оборонного комітету парламенту.

Скандал з тортурами у полку «Скеля» — останні новини

Нагадаємо, напередодні військова омбудсманка Ольга Решетилова заявила, що попри ідентифікацію групи інструкторів, які знущалися з бійців 425-го ОШП «Скеля» ще в червні 2025 року, правоохоронці досі не притягли винних до відповідальності. Хоча свідчення 22 потерпілих підтверджено поліграфом, а факти системних побиттів доведено, розслідування не має результатів. Офіс омбудсманки зміг лише домовитися з командуванням підрозділу про усунення винних інструкторів від роботи з особовим складом та покращення умов служби.

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25 червня стало відомо, що командира полку «Скеля» підполковника Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обов’язків на час проведення розслідування щодо можливих порушень прав військовослужбовців у підрозділі. Зараз вирішується питання про призначення тимчасового виконувача обов’язків командира.

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