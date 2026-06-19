Скандал у потягу Одеса-Київ: пасажирка заявила про сексуальне насильство у плацкарті - що кажуть у поліції

Потяг / © Укрзалізниця

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У пасажирському потягу сполученням Одеса-Київ спалахнув скандал. Одна з пасажирок заявила, що під час нічної поїздки у вагоні плацкарту піддалася сексуальному насильству з боку невідомого чоловіка.

Про це пише поліція Києва.

Як повідомили у поліції, заява від потерпілої місцевої мешканки надійшла сьогодні. Жінка детально описала неадекватну поведінку сусіда по вагону, який дозволив собі розпускати руки без її згоди.

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«За фактом заяви киянки, слідчими Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 153 Кримінального кодексу України — сексуальне насильство», — зазначили у відомстві.

Правоохоронці наголошують, що йдеться про вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру, які не пов’язані з проникненням в тіло, проте здійснювалися абсолютно без добровільної згоди потерпілої особи.

До слова, сьогодні в соціальній мережі Threads користувачка виклала допис в якому зазначила, що стала жертвою домагань в потязі. Вона запевнила, що у виклику поліції в потязі їй відмовили.

Допис користувачки / © Фото з відкритих джерел

Згодом в “Укрзалізниці” відповіли на допис користувачки. В коментарі до допису зазначили, що це обман.

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«Ба більше, після посту пані Христина з нами не виходить на зв’язок, є декілька не співпадінь які ми хотіли в неї уточнити в телефонному режимі, але зв’язок з нею зник» — написали в «Укрзалізниці».

Як пише “Київ 24”, чоловік заперечує звинувачення у домаганнях.

За словами чоловіка, вночі він лише спускався з верхньої полиці по воду. Також він поскаржився на погрози на адресу своєї родини.

Нагадаємо, торік в Україні «накрили» коростишівську банду, члени якої ґвалтували дівчат, катували дітей і завели рабів.

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Також, у Києві правоохоронці затримали 47-річного чоловіка за розбещення 10-річної дівчинки. Зловмисник перебував у гостях у батьків дитини, з якими познайомився напередодні.

Після спільного застілля він залишився на ночівлю і, скориставшись тим, що господарі міцно спали, двічі заходив до кімнати дівчинки, виводив її та вчиняв щодо неї розпусні дії. Дитині вдалося втекти та зачинитися, а про інцидент вона розповіла лише після того, як кривдник пішов.

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