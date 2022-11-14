Скандал у поїзді "Укрзалізниці": військового, який повертався з фронту, вигнали в тамбур через "поганий запах"

Військовий їхав з фронту, стоячи сім годин у тамбурі.
У поїзді "Укрзалізниці" стався скандал: військового, який повертався зі служби на Донеччині додому - до Києва у відпустку, вигнали в тамбур, бо "від нього погано пахне". Захисник був вимушений провести там сім годин.
За словами доньки військовослужбовця, провіднику на нього поскаржилися два чоловіки, які сиділи поруч в Інтерсіті з Дніпра 11 листопада.
"Замість того, щоб приймати вдячність від людей, які боронять Україну, дуже "ввічлива" провідниця попросила його вийти в тамбур і спати там, бо від нього погано пахне", - розповіла на своїй сторінці в Instagram засновниця благодійного фонду "Країна нескорених" Любов Оліградська, до якої звернулися родичі постраждалого.
Інцидент швидко отримав розголос в Мережі та на нього відреагували в "Укрзалізниці". На офіційній сторінці компанії заявили, що розібрались у ситуації.
"Військового, який повертався додому, пасажири звинуватили у "поганому запаху" і виставили в тамбур вагона. Наші стюарди недостатньо чітко зреагували на ситуацію і не помітили конфлікту, дозволивши захисникові провести решту подорожі в тамбурі", - повідомили в "Укрзалізниці".
За словами Оліградської, військовому в якості вибачення запропонували компенсувати квиток на поїзд та придбати ще один.
Однак у коментарях на сторінці "Укрзалізниці" багато українців залишилися невдоволеними вирішенням конфлікту та вимагають звільнити провідницю.
"Я вважаю, що це не реакція на дану ситуацію, не вирішення даної ситуації, а просто замилювання!",
"Приєднуюсь до тих , хто вимагає звільнити стюарда, вона на це заслуговує. Як же добре обіграли ситуацію, люди вигнали чоловіка в тамбур, а "добрі стюарди" зробили медвежу послугу - дозволили переночувати в тамбурі. Сподіваюсь, що ця людина більше не буде працювати там",
"Вимагаємо звільнити того бортпровідника!",
"Потрібно звільнити цього працівника. І щоб цей працівник привселюдно попросив вибачення в Героя", - написали в коментарях.
Нагадаємо, в "Укрзалізниці" розповіли, як їздитимуть поїзди у разі повного блекауту. Якщо буде відсутня електроенергія через російські обстріли, у компанії можуть перейти до використання інших потягів. Там підкреслили, що план "Б" вже готовий.
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