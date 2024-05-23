Скандал у Раді: нардепи, які прославляли "рускій мір", займатимуться дронами та фортифікаціями

Як повідомили у громадському русі "Чесно", до складу тимчасової слідчої комісії щодо облаштування фортифікацій, яку недавно створили у Верховній раді, увійшли скандальні депутати від забороненої ОПЗЖ.

Хто вони, чим встигли "відзначитись", а головне – як їм дозволили взяти участь у слідстві? Дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Таке напевно можливо лише в Україні

У громадському русі "Чесно" вкотре забили тривогу. Після низки скандалів навколо готовності та придатності фортифікацій на Харківщині 22 травня Верховна рада України випустила спеціальну постанову №11282 про створення тимчасової слідчої комісії щодо використання бюджетних коштів на будівництво фортифікацій і виготовлення дронів. Все для того, щоб туди могли увійти парламентарі та надалі уже слідкувати за державними грошима, які виділили на найважливіше – оборону та зброю для ЗСУ.

І все ніби логічно та правильно, аби не два нюанси: депутати Анатолій Бурміч та Віталій Борт. Але які до них претензії? Спойлер – їх багацько. По-перше, вони колишні члени уже забороненої проросійської партії ОПЗЖ. Але це далеко не все, адже вони обидва вже не раз кликали в Україну "рускій мір". Почнемо з Бурміча.

Анатолій Бурміч брехав про зовнішній вплив, вже після початку російського наступу. На його думку, США спричинили війну "аби українці ненавиділи росіян, а Європа розсварилася з Росією". Заперечував агресію РФ тим, бо це їй "точно не выгодно". Крім цього депутат звинуватив українську владу у тому, що вона не погоджується на переговори "будь-де" та планує "загинути вся разом".

Одразу скажу єдине, другий депутат – Борт – нічим не кращий. Той свого часу де-факто підтримав проросійських маріонеткових сепаратистів на українському Донбасі.

А Віталій Борт 16 січня 2014 року голосував за "диктаторські закони". 14 квітня того ж року на позачерговій сесії Макіївської міськради підтримав проведення референдуму про самовизначення Донецької області.

Незрозуміло, як такі депутати можуть перевіряти оборонні укріплення на фронті, коли їх підозрюють у підтримці РФ.

Варто зауважити, що до новоствореної ТСК увійшли вісім нардепів від партії "Слуга Народу" та по одному представнику від усіх фракцій та груп Верховної Ради. Це, зокрема, Андрій Богданець, Єлизавета Богуцька, Михайло Бондар, Віталій Борт, Анатолій Бурміч, Олександр Горенюк, Олексій Жмеренецький, Роман Костенко та Дмитро Костюк. Ось до речі список її повноважень.

До повноважень тимчасової слідчої входить вивчення обставин та підготовки деяких питань. Зокрема:

потреб українських військових до БПЛА та формування державного замовлення на виробництво та закупівлю дронів

аналізу практики розподілу, передачі, поставок та взяття на баланс безпілотників військовим частинам, підрозділам ЗСУ та інших військових формувань

облаштування фортифікаційних споруд, інженерних загороджень на лінії зіткнення та цільового використання коштів, виділених на їх облаштування.

Читайте також: