Скандал у Рівненському ТЦК: в Мережі відреагували на поцілунки військкома у службовому кабінеті

Поки триває службова перевірка, користувачі жваво обговорюють велелюбного військкома.
Мережею шириться відео, ймовірно, з начальником одного з ТЦК у Рівненській області. Кадри нібито були зняті під час таємного відеоспостереження у службовому приміщенні. За даними Сухопутних військ, скандальне відео оприлюднили антиукраїнські джерела. На ньому видно, як військком у своєму кабінеті пристрастно цілується з різними дівчатами.
І поки триває службова перевірка, користувачі жваво обговорюють велелюбного військкома.
Не залишився осторонь і відомий український військовий, волонтер та актор Мирослав Гай. Він написав у Facebook, що йому шкода і військкома, і дівчат, відео з якими розлетілося Мережею.
"А мені шкода мужика з ТЦК, який цілувався з дівчатами на роботі. І дівчат шкода, що відео з ними виклали. Свободу любові! Особливо в умовах демографічної кризи! Потрібно мислити по-державницьки", – написав військовий.
Відео викликало жваве обговорення в Мережі. Військкома називають завидним нареченим і вже радять йти у шоу "Холостяк":
- "Коли передивився всі сезони проєкту "Холостяк".
- "Оце робота у чувака! В Рівному проводять службову перевірку начальника ТЦК через опублікований у відео службовий роман, де він на робочому місці цілується з колегами... Завидний наречений 2024".
- "Так він же ж послухав президента і почав готуватися до демографічного буму. А людям усе щось не так".
- "Та то вони відпрацьовували техніку штучного дихання".
- "Завідую)))".
- "Наш рівненський вікінг!"
- "Мабуть, відбір до "Віагри" проводив".
- "І мені шкода. Ну зробили б зауваження. Для чого викладати в інтернет. Хто по молодості ні з ким не цілувався, хоча й не можна, киньте в мене камінь".
Нагадаємо, в Сухопутних військах ЗСУ проведуть службову перевірку щодо оприлюдненого відео за участі, ймовірно, начальника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Рівненської області. Також ініційовано звернення до відповідних правоохоронних органів щодо сприяння у розслідуванні.
"Надалі належну оцінку буде надано як змісту змонтованого відеоряду, тимчасовому проміжку, так і факту встановлення таємного відеоспостереження у службовому приміщенні", – повідомили в Сухопутних військах.
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