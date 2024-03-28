Скандал у Рівненському ТЦК: в Мережі відреагували на поцілунки військкома у службовому кабінеті

Мережею шириться відео, ймовірно, з начальником одного з ТЦК у Рівненській області. Кадри нібито були зняті під час таємного відеоспостереження у службовому приміщенні. За даними Сухопутних військ, скандальне відео оприлюднили антиукраїнські джерела. На ньому видно, як військком у своєму кабінеті пристрастно цілується з різними дівчатами.

І поки триває службова перевірка, користувачі жваво обговорюють велелюбного військкома.

Не залишився осторонь і відомий український військовий, волонтер та актор Мирослав Гай. Він написав у Facebook, що йому шкода і військкома, і дівчат, відео з якими розлетілося Мережею.

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"А мені шкода мужика з ТЦК, який цілувався з дівчатами на роботі. І дівчат шкода, що відео з ними виклали. Свободу любові! Особливо в умовах демографічної кризи! Потрібно мислити по-державницьки", – написав військовий.

Відео викликало жваве обговорення в Мережі. Військкома називають завидним нареченим і вже радять йти у шоу "Холостяк":

"Коли передивився всі сезони проєкту "Холостяк".

"Оце робота у чувака! В Рівному проводять службову перевірку начальника ТЦК через опублікований у відео службовий роман, де він на робочому місці цілується з колегами... Завидний наречений 2024".

"Так він же ж послухав президента і почав готуватися до демографічного буму. А людям усе щось не так".

"Та то вони відпрацьовували техніку штучного дихання".

"Завідую)))".

"Наш рівненський вікінг!"

"Мабуть, відбір до "Віагри" проводив".

"І мені шкода. Ну зробили б зауваження. Для чого викладати в інтернет. Хто по молодості ні з ким не цілувався, хоча й не можна, киньте в мене камінь".

Нагадаємо, в Сухопутних військах ЗСУ проведуть службову перевірку щодо оприлюдненого відео за участі, ймовірно, начальника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Рівненської області. Також ініційовано звернення до відповідних правоохоронних органів щодо сприяння у розслідуванні.

"Надалі належну оцінку буде надано як змісту змонтованого відеоряду, тимчасовому проміжку, так і факту встановлення таємного відеоспостереження у службовому приміщенні", – повідомили в Сухопутних військах.