Скандал у школі Харкова: вчителька побила школяра, поліція вже розбирається (відео)

Відео із класу опублікували у соцмережах.

В одній із харківських шкіл стався скандал за участі педагога. Мережею розлетілося відео, як вчителька застосовує силу до школяра молодших класів. Однокласники хлопчика при цьому коментують, що вона начебто його душила. У поліції перевірили і дали оцінку інциденту.

Про це на сторінціу Facebook повідомив помічник начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області В'ячеслав Марков.

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Правоохоронці перевірили інформацію та з’ясували, що цей випадок дійсно був. Стався він 31 січня в одній із шкіл міста. Наразі правоохоронці проводять перевірку.

"Інформація про вищезазначену подію внесена працівниками ВП 2 Харківського РУП 1 ГУНП в Харківській області до інформаційно-телекомунікаційної системи Національної поліції України "Інформаційний портал", - написав В’ячеслав Марков.

Нагадаємо, в одеській школі стався інцидент під час уроку. Вчителька не стрималася та лінійкою побила учня. Відео зняли однокласники, після чого його оприлюднив місцевий Telegram-канал. Наразі педагогиня звільнилася з роботи.