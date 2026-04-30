ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
414
Час на прочитання
3 хв

Скандал у школі: вчителька розкритикувала малюнок "котика в космосі" — Мережа обурена

Мережа вибухунула негативними реакціями на випадок із малюнком дитини, який розкритикувала вчителька. Люди наголошують, що подібні дії можуть демотивувати дітей і відбити бажання займатися мистецтвом.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Коментарі
Школа, урок

Українців обурив інцидент у школі, де вчителька публічно принизила ученицю 7 класу через її малюнок із зображенням «котика в космосі». Попередньо, педагог різко розкритикувала роботу дитини та допустила образливі висловлювання. Українці підтримали дитину приємними коментарями про її ідею та реалізацію.

Про це написала користувачка з ніком manager_oasis_obuhivka у Threads.

Малюнок школярки, який розкритикувала вчителька

Що выдомо про інцидент

Авторка допису зазначила, що вчителька обрала надто різкі слова для оцінки малюнка.

«Як Ви вважаєте мала вчителька малювання в звичайній школі говорити дитині, що її малюнок ПОЗОР??? Це що, художня школа? Я сумніваюсь, що та вчителька і таке намалює … Робота учениці 7 класу. Вона намалювала свого котика в космосі», — написала вона.

Ситуація швидко набула розголосу. Користувачі почали обговорювати неприпустимість такого ставлення до дитячої творчості. У коментарях українці переважно стали на захист школярки, підкреслюючи, що будь-яка дитяча творчість потребує підтримки, а не критики чи приниження.

  • Я взагалі не розумію сенсу малювання в школі. Зробіть це просто як творчість без оцінок. А ще краще — вивчати художників, стилі живопису і так далі. А то малювання, співи і трудове то знущання.

  • Жодна вчителька не має так говорити. Ні про що!

  • В мене в школі вчителька поставила мені по малюванню 3 підсумкову, бо я не вмію малювати. Спойлер: я вчилась в художній студії і якраз виграла олімпіаду з 50 шкіл Києва, коли про це дізналась класний керівник то ходила на розборки з вчителькою бо була шокована і змусила разом з Дирекцією виправити оцінку (батьки відмовились мене захищати, а вчителька перейнялась хоча їй не скаржилась, а вона побачила сама оцінку та грамоту з олімпіади).

  • Я таке в житті не на малюю, дівчинка 44 рочки. Від мене найвища похвала. Дуже милий, позитивний котик.

  • Котусь гарний, це факт. Навіщо взагалі оцінки з такої суб’єктивної дисципліни, як образотворче мистецтво, — питання. Це не фізика, не алгебра і не хімія, де можна оцінити точність і логічність розв’язку. Не мова, де можна порахувати кількість помилок. Навіть не фізкультура з нормативами (до них теж є претензії, до речі). От як можна сказати про малюнки, що цей — точно 11, а той — однозначно 6?

  • А у мої шкільні роки знаєте що було найгірше? Коли малюнок однокласникам малювати батьки і вчителька оцінювала такі малюнки по 12 балів… я досі памʼятаю ту не справедливість! Загалом, я вважаю, що творчість не має оцінюватись!

  • Краще б зробили додаткові уроки історії України!

  • Вчителька — некомпетентна людина! Як ілюстраторка зі стажем скажу що малюнок супер чарівний і милий! Ваша дитина супер молодчинка!

  • Позор так поводитися вчителю! А задумка малюнка чудова!

  • Далеко не всі вчителі мали ними ставати.

Раніше йшлося про те, що у львівській школі стався скандал після того, як вчителька публічно образила учня 7 класу. Вона назвала його «дебілом» і пов’язала це з тим, що батько хлопчика перебуває на війні. Після розголосу ситуацією зайнялася адміністрація школи та міські освітні органи, які ініціювали перевірку. У мережі засудили образливі висловлювання на адресу дитини, підкреслюючи неприпустимість булінгу в освітньому середовищі. Водночас людей закликають дочекатися висновків офіційної перевірки.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
414
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie