Скандал у школі: вчителька розкритикувала малюнок "котика в космосі" — Мережа обурена

Школа, урок

Реклама

Українців обурив інцидент у школі, де вчителька публічно принизила ученицю 7 класу через її малюнок із зображенням «котика в космосі». Попередньо, педагог різко розкритикувала роботу дитини та допустила образливі висловлювання. Українці підтримали дитину приємними коментарями про її ідею та реалізацію.

Про це написала користувачка з ніком manager_oasis_obuhivka у Threads.

Малюнок школярки, який розкритикувала вчителька

Що выдомо про інцидент

Авторка допису зазначила, що вчителька обрала надто різкі слова для оцінки малюнка.

Реклама

«Як Ви вважаєте мала вчителька малювання в звичайній школі говорити дитині, що її малюнок ПОЗОР??? Це що, художня школа? Я сумніваюсь, що та вчителька і таке намалює … Робота учениці 7 класу. Вона намалювала свого котика в космосі», — написала вона.

Ситуація швидко набула розголосу. Користувачі почали обговорювати неприпустимість такого ставлення до дитячої творчості. У коментарях українці переважно стали на захист школярки, підкреслюючи, що будь-яка дитяча творчість потребує підтримки, а не критики чи приниження.

Я взагалі не розумію сенсу малювання в школі. Зробіть це просто як творчість без оцінок. А ще краще — вивчати художників, стилі живопису і так далі. А то малювання, співи і трудове то знущання.

Жодна вчителька не має так говорити. Ні про що!

В мене в школі вчителька поставила мені по малюванню 3 підсумкову, бо я не вмію малювати. Спойлер: я вчилась в художній студії і якраз виграла олімпіаду з 50 шкіл Києва, коли про це дізналась класний керівник то ходила на розборки з вчителькою бо була шокована і змусила разом з Дирекцією виправити оцінку (батьки відмовились мене захищати, а вчителька перейнялась хоча їй не скаржилась, а вона побачила сама оцінку та грамоту з олімпіади).

Я таке в житті не на малюю, дівчинка 44 рочки. Від мене найвища похвала. Дуже милий, позитивний котик.

Котусь гарний, це факт. Навіщо взагалі оцінки з такої суб’єктивної дисципліни, як образотворче мистецтво, — питання. Це не фізика, не алгебра і не хімія, де можна оцінити точність і логічність розв’язку. Не мова, де можна порахувати кількість помилок. Навіть не фізкультура з нормативами (до них теж є претензії, до речі). От як можна сказати про малюнки, що цей — точно 11, а той — однозначно 6?

А у мої шкільні роки знаєте що було найгірше? Коли малюнок однокласникам малювати батьки і вчителька оцінювала такі малюнки по 12 балів… я досі памʼятаю ту не справедливість! Загалом, я вважаю, що творчість не має оцінюватись!

Краще б зробили додаткові уроки історії України!

Вчителька — некомпетентна людина! Як ілюстраторка зі стажем скажу що малюнок супер чарівний і милий! Ваша дитина супер молодчинка!

Позор так поводитися вчителю! А задумка малюнка чудова!

Далеко не всі вчителі мали ними ставати.

Раніше йшлося про те, що у львівській школі стався скандал після того, як вчителька публічно образила учня 7 класу. Вона назвала його «дебілом» і пов’язала це з тим, що батько хлопчика перебуває на війні. Після розголосу ситуацією зайнялася адміністрація школи та міські освітні органи, які ініціювали перевірку. У мережі засудили образливі висловлювання на адресу дитини, підкреслюючи неприпустимість булінгу в освітньому середовищі. Водночас людей закликають дочекатися висновків офіційної перевірки.

Новини партнерів