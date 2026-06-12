Скандал у Тернопільському ТЦК: Лубінець заявив про утримання людей з інвалідністю та п'яного наглядача

Після перевірки предсавниками Офісу омбудсмена, у Тернопільському ТЦК звільнили кількох людей / © скриншот з відео

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В Офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини б’ють на сполох через системні порушення під час мобілізації. Черговий моніторинговий візит до Тернопільського районного та міського ТЦК та СП виявив кричущі факти протиправного утримання громадян.

Про це у своїх соцмережах повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

За словами омбудсмена, ситуація з так званою бусифікацією вимагає негайних змін, адже реформа мобілізації «була потрібна ще вчора».

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П’яний наглядач та десятки скарг

На момент перевірки у приміщенні ТЦК утримували близько 28 осіб. Під час спілкування тет-а-тет 17 із них письмово поскаржилися омбудсмену на порушення прав, неналежне оформлення документів та ігнорування процедур під час проходження ВЛК.

Проте найбільше представників Офісу Уповноваженого обурив стан персоналу військкомату.

«Те, що ми побачили, обурює: наглядач за мобілізованими перебував у стані алкогольного сп’яніння. Рівень алкоголю в його крові майже у сім разів перевищував допустиму норму», — наголосив Лубінець.

Кого вдалося звільнити?

Завдяки негайному втручанню моніторингової групи з приміщення ТЦК звільнили п’ятьох людей, які взагалі не підлягали мобілізації. Їх зняли з військового обліку. Серед звільнених:

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чоловік із довічною інвалідністю II групи з дитинства;

двоє осіб із психічними розладами;

двоє чоловіків, яким до досягнення граничного (60-річного) віку залишилося близько пів року.

Винні мають понести відповідальність

Дмитро Лубінець уже підготував офіційне реагування для усунення виявлених порушень і наголосив, що вимагатиме суворої відповідальності для причетних посадовців.

Як приклад невідворотності покарання він навів ситуацію в Ужгородському РТЦК та СП. Там після аналогічного візиту кільком службовцям уже оголошено підозри у перевищенні повноважень, незаконному позбавленні волі та катуванні військовозобов’язаного.

«Моя позиція залишається незмінною: відповідальність має бути невідворотною для всіх, незалежно від посади чи звання. Сподіваюся, що й у цій ситуації [в Тернополі] буде належна реакція», — резюмував омбудсмен.

Дата публікації 15:11, 12.06.26 Кількість переглядів 8 Скандал у Тернопільському ТЦК: Лубінець заявив про утримання людей з інвалідністю та п'яного наглядача

Нагадаємо, у Києві розслідують загадкову смерть чоловіка, який у січні 2026 року потрапив до лікарні з переломами ребер і травмами грудної клітки після мобілізації.

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