Скандал у ТЦК на Одещині: посадовців підозрюють у незаконній схемі мобілізації

Скандал у ТЦК на Одещині / фото ілюстративне / © Дмитро Лубінець

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У командуванні Сухопутних військ відреагували на викриття схеми мобілізації в Одеській області. Як відомо, підозрюваних уже заарештували. В одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Одеської області правоохоронці викрили незаконну схему мобілізації.

Про це повідомили у Сухопутних військах.

Скандал в одному з одеських РТЦК: що відомо

Посадовців військкомату підозрюють у тому, що вони штучно організували протиправний механізм задля покращення статистики призову. Слідчі вже задокументували факти правопорушень.

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Усім фігурантам офіційно повідомили про підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України. Суд задовольнив клопотання слідства та обрав затриманим запобіжний захід — тримання під вартою без можливості внесення застави.

Слідчі дії тривають. Правоохоронним органам усебічно сприяють у проведенні перевірок.

У командуванні Сухопутних військ Збройних сил України наголосили на безкомпромісній позиції щодо подібних інцидентів:

«Нульова толерантність до корупції та будь-якого порушення чинного законодавства України — принципова позиція Командування Сухопутних військ Збройних Сил України. Будь-який випадок зловживання довірою громадян та службовим становищем є категорично неприпустимим».

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У відомстві також додали, що зацікавлені у виявленні всіх правопорушень, аби запобігти їм у майбутньому.

Крапку у справі поставить суд. Дії працівників ТЦК кваліфікують після завершення розслідування.

Водночас журналістів та громадськість просять оперувати лише фактами та не поширювати неправдиву інформацію.

ТЦК: останні новини

Нагадаємо, Міністерство оборони України працює над реформою мобілізаційної системи та ТЦК, яка стане наступним великим кроком після цифровізації військового обліку.

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За словами заступника міністра оборони Мстислава Баніка, зміни сформують прозорі правила та дадуть громадянам чітке й зрозуміле бачення умов та перспектив проходження служби в умовах тривалої війни.

Конкретні деталі реформи згодом анонсує міністр оборони, проте впровадити її обіцяють уже «скоро», не відкладаючи до 2027 року.

Майбутні нововведення безпосередньо стосуватимуться тих, хто наразі ухиляється від виконання військового обов’язку або перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку.

Головна мета змін — надати мобілізованим чітке розуміння їхнього майбутнього, аби люди не сприймали службу як нескінченний процес без чітких перспектив.

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