Чоловік у кайданках. Ілюстративне зображення / © Freepik

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У Ужгородському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) фіксувалися серйозні порушення прав людини, зокрема випадки незаконного утримання та застосування фізичного насильства.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомивши про перші процесуальні рішення у справі.

За словами омбудсмана, виявлені під час моніторингового візиту матеріали, які свідчать про грубі порушення прав громадян у РТЦК, були передані до правоохоронних органів.

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У четвер, 4 червня, кільком працівникам РТЦК оголошено підозри. Зокрема, т.в.о. начальника Ужгородського РТЦК та начальнику групи військового обліку інкримінують перевищення службових повноважень і незаконне позбавлення волі.

Окремо інструктору РТЦК повідомлено про підозру у катуванні військовозобов’язаного.

«Йдеться про незаконне утримання людей і застосування фізичного насильства. Усі фігуранти затримані, вирішується питання запобіжних заходів», — заявив Лубінець.

За словами омбудсмана, серед зафіксованих порушень фігурують випадки, коли людей прив’язували кайданками до драбини, а також застосовували фізичний примус під час утримання.

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Він також повідомив, що ініційовано додаткову перевірку щодо посадових осіб Закарпатського обласного ТЦК та СП, які могли бути обізнані про ці факти, але не вжили заходів реагування.

Також перевіряються дії комісії оперативного командування «Захід», яка, за словами омбудсмана, не відобразила очевидних порушень під час службового розслідування.

Лубінець підкреслив, що просування справи стало можливим завдяки діям Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, яка забезпечила процесуальне реагування.

Коментуючи ситуацію, Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що навіть в умовах війни державні інституції мають діяти виключно в межах закону.

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«РТЦК та СП не можуть і не повинні перетворюватися на простір поза правом. Навіть у час війни держава або тримається на законі — або втрачає довіру тих, кого вона захищає», — підсумував він.

Нагадаємо, раніше омбудсман Дмитро Лубінець жорстко розкритикував нову реформу мобілізації, яка незабаром має стартувати.

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