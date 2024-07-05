Скандал у Ворохті: люди підійняли бунт через мобілізацію й влаштували бійку з представниками ТЦК

У Ворохті місцеві заблокували роботу ТЦК. Дійшло й до бійки. Прикордонники та місцеві депутати теж не стояли осторонь. На протест вийшли сотні місцевих. Дісталося і автівкам, і людям. Повідомляється, що нібито представник ТЦК вдарив жінку, після цього обурені місцеві накинулися на військкома. Відео конфлікту розлетілося Мережею.

Деталі гучного скандалу – читайте в ексклюзиві TSN.ua.

Побилися з військкомами

На Прикарпатті, у курортному селищі Ворохта, між місцевими мешканцями з одного боку та представниками Держприкордонслужби і ТЦК з іншого виник конфлікт через встановлений блокпост. Люди також обурені, що у Ворохтянській громаді працюють працівники ТЦК та СП з іншого району. За словами місцевих мешканців, через ці блокпости та роздавання повісток до Ворохти не їдуть туристи. Відео конфлікту поширили у Мережі.

Місцеві жителі, які живуть коштом туризму, обурюються, що через дії ТЦК відпочивальники припинили їздити до Ворохти. Ба більше, під час конфлікту, як зазначають у місцевому пабліку "Моє Яремче", працівник ТЦК нібито вдарив жінку. Після цього конфлікт розгорівся з новою силою. Цього разу дісталося і автівкам, і представнику ТЦК.

Місцевий депутат, голова туристичної ради Ворохти, член туристичної ради області Олег Молдавчук у коментарі виданню "Курс" розповів деталі конфлікту. За його словами, до блокпоста зранку приїхали не тільки місцеві мешканці, а й депутати селищної ради і голова громади. Вони хотіли дізнатися, які підстави встановлення блокпоста на території громади, бо з місцевою владою цього не погоджували.

"Блокпост відлякує туристів і не дає нормально працювати, туристів у громаді і так мало. На думку людей, блокпост був поставлений самовільно, він перешкоджав трафіку гостей і нормальному життю громади"

За словами депутата, представник прикордонної служби посилався на якийсь службовий наказ, але нікому його не показав і взагалі жодних документів, які регламентують роботу прикордонників з ТЦК на блокпості у Ворохті, не надав. Тоді люди зібралися біля селищної ради. Близько 300 осіб. Цікавилися, зокрема, чому блокпост не поставили на дорозі на Буковель. Ситуація в громаді напружена. Були випадки раніше, що у Ворохті, Татарові і Вороненці людей приймали просто з поїздів, саджали в автобус, виписували повістки. “Пакують” навіть на стежках, розповів депутат. Тому ворохтянці попросили демонтувати блокпост на території громади.

"Представники прикордонної служби поводилися адекватно, не пішли на конфлікт з людьми, демонтували блокпост. А працівник ТЦК почав перепалку з людьми, кинувся на жінку, яка його знімала на телефон, а іншу жінку вдарив у голову. Люди зняли це на відео"

За словами депутата, на місці була присутня патрульна машина. Поліцейський намагався не допустити бійки.

Реакція ТЦК

В Івано-Франківському обласному ТЦК та СП повідомили, що прибрали блокпост, але запевнили, що військовослужбовці ТЦК будуть і надалі перевіряти документи у тих, хто прибуває до селища.

"Блокпост у Ворохті прибраний. Але військовослужбовці ТЦК будуть і НАДАЛІ перевіряти документи приїжджаючих осіб. Нам незрозуміло, проти чого протестують місцеві жителі? Проти своїх же односельчан, які воюють зараз і захищають нашу країну? Проти сотень тисяч чоловіків, які ризикують життям і воюють за нашу державу? Можливо, місцеві протестують взагалі проти України? Ці питання риторичні"

За їхніми словами, працівник ТЦК, на якого напали саме місцеві, воював на фронті і був поранений.

"Жителі Ворохти почали конфлікт. Напали на військовослужбовця ТЦК та побили його машину. Даний військовослужбовець був поранений та воював за «подібних осіб». Така подяка. У нас іде війна. І всі чоловіки на фронті або у відпустці з фронту. От ті, що у відпустці, можуть спокійно приїхати і відпочити. Ніхто їх не чіпає. Колись у Ворохті місцеві жителі йшли в підпілля, щоб воювати з совєтами. Зараз місцеві жителі виступають проти своєї держави і захищають ухилянтів. Сором"

Що кажуть у поліції

5 липня у поліції Івано-Франківської області повідомили, що відкрили кримінальні провадження за хуліганство і перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України.

"Інцидент трапився 4 липня близько опівдня в селищі Ворохта. Група осіб зухвало та грубо порушували громадський порядок, вчинили конфлікт з військовослужбовцями Верховинського РТЦК та СП, які на той момент виконували свої службові обов’язки. 47-річному військовослужбовцю завдали тілесних ушкоджень та пошкодили автомобіль. Правоохоронці, що прибули на місце події, провели роз’яснювальну роботу з місцевими мешканцями. Конфлікт вдалося оперативно припинити. Надалі поліцейські опитали потерпілих, встановили свідків конфлікту, вилучили відео з камер спостереження та пошкоджений транспортний засіб. Потерпілого доставили в лікувальний заклад"

Раніше військовий висловився про примусову мобілізацію. На його думку, люди, яких силоміць затягнули на фронт, не будуть ефективними.

Раніше ми писали, що на Прикарпатті, у курортному селищі Ворохта між місцевими мешканцями з одного боку та представниками Держприкордонслужби і ТЦК з іншого виник конфлікт через встановлений блокпост.

У Ворохті поліція відкрила одразу два кримінальні провадження щодо нападу на ТЦК

Читайте також: