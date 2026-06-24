Скандал у ЗСУ: Лубінець терміново перевіряє заяви про катування у "Скелі"

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Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини розпочинає перевірку інформації щодо можливих серйозних порушень прав військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку «Скеля».

Про це заявив омбудсман Дмитро Лубінець.

За його словами, йдеться про повідомлення щодо ймовірного застосування тортур, облаштування місць несвободи та випадків доведення військових до самогубств.

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Лубінець наголосив, що ці сигнали не можуть бути проігноровані.

«Отримав інформацію про можливі серйозні порушення прав військовослужбовців… Я не залишаю це без уваги. Моя позиція чітка: будь-які порушення прав людини, особливо в умовах воєнного стану, є неприпустимими та потребують негайної реакції», — заявив він.

Омбудсман повідомив, що звернувся до Державного бюро розслідувань та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони з вимогою провести повне та неупереджене розслідування можливих порушень.

За його словами, ситуацію також було обговорено з керівництвом ЗСУ.

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«Провів робочу нараду з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Дякую за оперативну реакцію — Військова служба правопорядку вже працює над з’ясуванням обставин», — повідомив Лубінець.

Він додав, що вже найближчим часом моніторингова група Офісу омбудсмана вирушить безпосередньо до підрозділу.

«Вже завтра моніторингова група Офісу омбудсмана вирушає на місце для проведення перевірки… я отримав запевнення щодо повного сприяння її роботі», — заявив Лубінець.

Смерті у полку «Скеля»: що відомо

Нагадаємо, раніше видання «Бабель» опублікувало розслідування про 425-й окремий штурмовий полк «Скеля». За даними журналістів, від кінця 2025 року до весни 2026-го серед новобранців полку сталося щонайменше 26 небойових смертей.

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У штурмовому полку «Скеля» відреагували на розслідування журналістів про ймовірні системні порушення прав мобілізованих та 26 смертельних випадків у навчальних центрах полку за останні пів року. Начальник групи цивільно-військового співробітництва 425-го ОШП «Скеля» Андрій Сурай заявив, що не всі випадки, згадані в матеріалі, на його думку, можуть свідчити про насильство або злочин.

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