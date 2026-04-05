Скандал у ЗСУ: в одній з частин знайшли тисячі непридатних мобілізованих

Близько 2 тисяч осіб, які не мали служити, опинились у військовій частині

В одній із військових частин України зафіксували масштабну проблему — серед мобілізованих виявили приблизно дві тисячі осіб, які, за попередніми даними, не повинні проходити службу за станом здоров’я. Наразі ситуацію перевіряють на всіх рівнях.

Про це повідомила військова омбудсменка Ольга Решетилова, передає «РБК-Україна».

За її словами, до з’ясування обставин уже залучили Міністерство оборони та командування Сухопутних військ. Наразі мають встановити, де саме стався збій у системі. Чи то під час роботи територіальних центрів комплектування, військово-лікарських комісій, чи вже безпосередньо у військовій частині.

Йдеться про значну кількість людей, тому перевірка має дати відповідь, як така ситуація стала можливою і хто відповідальний за допущені порушення.

Омбудсменка підкреслила, що цей випадок не можна залишити без детального аналізу, адже фактично мова йде про масове направлення до війська осіб, які не відповідають вимогам служби за станом здоров’я.

«Треба повноцінно вивчити питання, як так сталося, на якому етапі пішло це масове порушення. Чи це етап ТЦК, ВЛК, чи це вже військова частина, чи було рішення прийняте десь вище?», — пояснила вона.

Наразі триває комплексна перевірка, за результатами якої очікуються відповідні рішення.

Нагадаємо, раніше командування оперативного командування «Захід» відреагувало на інформацію про можливі порушення прав громадян в Ужгородському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Там виявлено факти, які раніше оприлюднив представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Закарпатській області Андрій Крючков. Йдеться про випадки незаконного утримання громадян. Серед них — люди з серйозними проблемами зі здоров’ям, а також ветеран війни. За його словами, окремих осіб утримували там тривалий час, попри їхній стан та наявні документи.

Також керівник Офісу президента Кирило Буданов раніше заявив, що не варто очікувати «дива» внаслідок можливих змін у сфері мобілізації та роботи територіальних центрів комплектування (ТЦК). За його словами, суть мобілізації залишиться тією ж, доки триває війна.