Скандал в Академії Сухопутних військ: курсант заявив, що його відрахували і відправляють на фронт через конфлікт з керівництвом

21-річний військовослужбовець Олександр Попович заявив, що його відрахували з Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (HACB) через конфлікт з керівництвом і відправляють на фронт.

Про це хлопець написав на своїй сторінці в Facebook.

Олександр звернув увагу на проблему надання звільнень за межі академії у вихідні та святкові дні. За його словами, такі "привілеї" мали лише курсанти які були одружені, мали опікунство, до яких приходили батьки на КПП або ж "мазані". Те саме стосується і дозволу на прожиття за межами академії.

Попович стверджує, що правило на звільнення у разі присутності батьків на КПП все ж лишилося, попри звернення до керівництва факультету.

"Це рішення ніяк не мотивувало курсантів, і люди почали мене підтримувати, хоча і друзям моїм на шикуваннях часто погрожували, що через дружбу зі мною в них будуть проблеми!

Посадові особи вдавалися до тиску на особовий склад, мають факти місце приниження курсантів, використання посадовими особами ненормативної лексики, неодноразово принижували дівчат за ознакою статі! Має місце тут і заходи фізичного впливу до курсантів зі сторони посадових осіб! - і це не просто слова! Ці факти встановлені перевірками і втому числі ТСК ВРУ", – каже Олександр.

Курсанти ухвалили колективне рішення звернутися до Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань порушення прав військовослужбовців.

За словами хлопця, ця комісія прибула до Академії і виявила низку порушень, в тому числі порушення щодо порядку надання звільнень.

"Коли ж керівництво дізналося про звернення, начальником курсу було ініційоване службове розслідування за вихід зі строю без дозволу стосовно мене, а саме за 402 статтею Кримінального кодексу України – непокора. Непокора, вчинена в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці, карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років. Звісно ДБР спростувало це все і ніякої непокори не було", – розповідає Олександр.

Пізніше вчена рада факультету вирішила відрахувати Поповича. Хлопець каже, що заступник начальника факультету звинуватив його в грубих порушеннях. Зокрема, що курсант на посаді командира групи "застосовував булінг до своїх підлеглих", бив їх, застосовував електрошокер та принижував курсанток і вимагав подарунок собі на день народження. Попович такі звинувачення заперечує.

Після відрахування хлопця як мобілізованого перевели до навчального центру, "підконтрольного академії". Олександр каже, що його скоро мають відправити "на нуль"

"Я не говорю, що я проти воювати, але ось ці всі переміщення неспроста. Це однозначно розправа. І все це почалося зі звернення до ТСК. Я не думаю, що це все просто збіг обставин. Це так прибирають людей, свідків, людину, яка це все почала, для того щоб прикрити чиюсь д*пу", – вважає військовий.

Позиція академії Сухопутних військ

На сторінці у Facebook Академії сьогодні з'явився пост про те, що у Мережі шириться "скоординована дискредитаційна кампанія, спрямована на дестабілізацію ситуації у військовому навчальному закладі, внесення розбрату у військове середовище та завдання іміджевих втрат українському війську".

"У деяких випадках поширення неправдивої інформації та зведення наклепів на військовий виш є спробою зацікавлених осіб захистити власні меркантильні інтереси та уникнути відповідальності за вчинені порушення. На жаль, емоційні та маніпулятивні заяви, заклики та коментарі у соціальних мережах знаходять підтримку серед пересічних громадян та роблять їх учасниками інформаційної кампанії проти захисників України", – йдеться в повідомленні.

Водночас, у пості конкретно не вказується, що мова йде саме про Олександра Поповича.

Як передає Нromadske, перший заступник керівника академії полковник Ярослав Марченко відповів, що старшого солдата Поповича відрахували з НАСВ відповідно до частини 11 статті 25 Закону України "Про військовий обовʼязок і військову службу" та пунктів 3.2 та 3.4 Інструкції про порядок переведення, відрахування та поновлення курсантів вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони.

Раніше повідомлялося, що 115 бригаду звинуватили у краху оборони в Очеретиному.

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