Скандал у Bolt: водій завершив поїздку через прохання пасажирів говорити українською

Скандал стався в місті Ужгороді 19 грудня. Там водій таксі Bolt не захотів продовжувати поїздку через прохання клієнтів говорити українською мовою.

Про це повідомила Ольга Світлинець у Facebook.

"Водій Bolt скасував поїздку через прохання розмовляти з нами українською мовою. В Ужгороді. У 2024 році. На 11 році війни. Поїздка завершена. Ще й наздоганяв розповідями, що він кримчанин, Крим – це Україна, а Конституція Криму написана російською", – йдеться в повідомленні.

У компанії Bolt повідомили, що до водія вже було вжито "всіх необхідних заходів", зокрема його відсторонили від користування сервісом.

Там також зазначили, що регулярно нагадують водіям-партнерам, що за законом обслуговування клієнтів компаніями повинно відбуватися державною мовою.

"Ви абсолютно правильно зробили, що звернулись до нашої служби підтримки. […] Також з нашого боку ми зможемо допомогти поліції в розслідуванні", – підсумували в Bolt.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже поскаржилася на водія служби таксі Bolt у Ризі, який не володів ні латиською, ні англійською мовами, а спілкувався з нею винятково російською. Виявилося, що він з України. Тож те, що він не говорив навіть українською, її обурило.

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