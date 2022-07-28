Скандал у Харкові: викладачка вишу нацьковувала студентів проти "Азова" та поширювала російську пропаганду (відео)

Викладачка Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Харкова Марина О., яка працює доценткою кафедри, розповсюджувала російську пропаганду на лекції.

Фрагменти лекції оприлюднено на каналі "Риа-Мелитополь".

Студенти записали фрагмент онлайн-лекції з історії міжнародного права.

"Ця Марина О. працює доцентом кафедри у НПУ ім. Ярослава Мудрого. Вона не соромиться поширювати російську пропаганду і відкрито цькує тих, хто намагається їй довести протилежне", - пишуть студенти.

Так, викладачка порівнює бійців полку "Азов" із нацистами.

"Скажіть мені, будь ласка, а символіка "Азова" ніяк не пов'язана з німецькою символікою часів Третього Рейху?" - питає викладачка студентів під час лекції.

Одна зі слухачок відповідає, що не бачить подібності між символами.

"Значить, ви погано дивилися!" - парирує освітянка.

Сайт ТСН.ua звернеться по коментар у робочий час, аби дізнатися про позицію викладачки і вишу.

Нагадаємо, російське угруповання на правому березі Дніпра може опинитися в оточенні ЗСУ. За різними даними, там можуть перебувати від 10 до 15 тисяч російських окупантів.

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