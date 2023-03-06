Скандал в Міноборони з харчуванням: Резніков пояснив "яйця по 17 гривень"

Міністр відповів на усі закиди й пояснив, чому, за його словами, завищених цін на харчування військових немає.

Міністр оборони Олексій Резніков назвав останній медійний скандал довкола начебто завищених цін на харчування для військових замовною інформацією.

Про це він сказав в інтерв'ю Ліга.

"Інформаційні хвилі мають замовний характер. Коли один і той самий текст з надуманою історією про нібито чеські патрони за 7 центів копіюється в 40-50 джерелах – очевидно, що це організований і продуманий вкид. Хтось навмисно (або випадково) в декількох публікаціях наклав відеоряд з мільйоном у дивані заступника ексміністра (Андрія Тарана – ред.) з текстом про затримання мого заступника. І таких прикладів інформаційного збудження суспільства, що нібито в Міноборони зібрався шалений непотріб корупціонерів… Але коли починаєш дивитись, а що це за інформація, то вона жодного стосунку ні до мене, ні до моєї команди не має", - сказав він.

З його слів, це інспірована і спланована історія, але бенефіціари в неї різні.

"Ми зареєстрували агенство оборонних закупівель і запустили агентство, яке буде займатись тиловим забезпеченням. Але 24 лютого (2022 року – ред.) переді мною постало питання пріоритетності: вдягнути та нагодувати кратно збільшену чисельність ЗСУ або продовжити займатись процедурами. Звичайно, я був вимушений відкласти реформи. І це мене наздогнало. Я хочу попросити всіх, хто має критичне мислення, знайти першу публікацію про нібито яйця за 17 грн, роздрукувати форматом А3 сторінку додатка і надіслати мені обведене червоним маркером, де ви бачите, що штука – 17 грн. Ви там цього не знайдете. Тому міф про яйце за 17 грн залишається міфом", - додав він.

Скандал в Міноборони з харчуванням

Нагадаємо, видання Дзеркало тижня стверджує, що Міністерство оборони закуповує харчі для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва, із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів.

Журналісти пишуть про це, маючи копію угоди вартістю понад 13 мільярдів гривень. Документ схвалений Міністерством оборони 23 грудня 2022 року і передбачає послуги організації харчування 2023 року військових частин, дислокованих у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях.

Видання порівняло ціни з угоди з цінами в мережі "Сільпо" в спальному районі Києва. Яйця оборонне відомство закуповує по 17 гривень за штуку, коли роздрібна ціна в магазині становить близько 7 гривень за штуку. Також більш як удвічі переоцінена картопля – 22 гривні за кілограм (порівняно з 8–9 гривнями в магазині). Куряче стегно для військових оцінене в 120 гривень за кілограм, магазинна ціна – 80 гривень.

Згодом стало відомо, що Міноборони звернеться до СБУ через матеріал про закупівлі харчів.

Результатом скандалу стала низка звільнень. Зокрема, крісла позбулися заступника міністра В'ячеслава Шаповалова та директора департаменту закупівель Богдана Хмельницького. 1 лютого СБУ вручила підозри Хмельницькому і Шаповалову.

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