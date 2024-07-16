Скандал в Одесі: чоловік облаяв ТЦК та кинувся з кулаками на поранених бійців ЗСУ

В ОК "Південь" наголосили, що працівники ТЦК не брали участь у конфлікті.

В Одесі п’яний чоловік лаявся та показував непристойні жести військовослужбовцям ТЦК. А коли в ситуацію втрутилися інші – поранені бійці, – чоловік кинувся на них із кулаками та побажаннями смерті.

Про це повідомили в оперативному командування "Південь".

В Одесі 15 липня перехожий, побачивши військовослужбовців ТЦК, почав гучно лаятися та показувати непристойні жести.

Неподалік перебували військові, які лікуються у шпиталі. Почувши це, вони підійшли до нетверезого чоловіка та ввічливо попросили заспокоїтися. На це чоловік відповів ще більшими погрозами, побажаннями смерті та почав кидатися із кулаками на бійців ЗСУ.

"Поранені військові змушені були чинити опір та заспокоїти громадянина. Військовослужбовці ТЦК участь у конфлікті не брали", – наголосили в ОК "Південь".

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У командуванні також звернулися до всіх жителів Одеси та області: там вказали, що військові просто зараз захищають державу і кожного українця від ворога, збивають ракети, знищують окупантів, топлять ворожий флот. Ці люди – герої.

"Більшість військовослужбовців ЗСУ – мобілізовані громадяни, які виконують свій конституційний обов’язок. Тому повага до ЗСУ має бути у кожного на першому місці. Образа військовослужбовців має жорстко каратися", – йдеться в заяві ОК "Південь".

Нагадаємо, 9 липня на залізничному вокзалі в Мукачеві затримали чоловіка, який погрожував поліцейським та військовим ножем.

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