Скандал в Одесі: масовою бійкою між медиками та військовими зацікавилася прокуратура 

Після масової бійки, яка сталася між військовими та медиками, в Київському районному ТЦК Одеси, спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону розпочала кримінальне провадження за фактом "хуліганства".

Про це повідомили на сайті прокуратури.

"Попередньо з’ясовано, що 11 червня 2024 року до ТЦК для встановлення ступеня придатності до військової служби доставлено військовозобов'язаного, який дорогою викликав собі карету швидкої медичної допомоги. У подальшому між медичним працівником та представником РТЦК та СП виник конфлікт, в якому постраждали обидві сторони", – йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що наразі слідчі встановлюють обставини інциденту, після чого буде "надана правова оцінка дій" усіх учасників конфлікту.

Нагадаємо, одеські медики розповіли, що спричинило конфлікт в Київському РТЦК. За їх словами, бригаду швидкої затримали у ТЦК та тримали там як заручників.

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