Скандал в Одесі: українська посадовиця відмовилася від дітей, щоб чоловік утік за кордон

На Одещині посадовиця оформила фіктивне розлучення, щоб її чоловік уникнув мобілізації. Як виявилось, це не унікальний випадок. Корупційна схема, що дає змогу військовозобов'язаним уникати призову, за даними ЗМІ, продовжує діяти в одному з судів Одеської області.

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Як суд у матусь дітей "забирає"

В Одеській області співробітниця мерії відмовилася від своїх дітей, щоб її чоловік зміг виїхати з України. Про це пише місцеве видання "Думська", з посиланням на судовий реєстр. Рішення було ухвалено Білгород-Дністровським міськрайонним судом, який масово ухвалює такі рішення, за що навіть було відкрито справу НАБУ, і одного із суддів було затримано. Цього разу чоловік начальниці відділу з питань молоді та спорту Білгород-Дністровської міськради Марії Головченко звернувся до суду з позовом про розлучення. Чоловік наполягав на тому, щоб їхні двоє спільних дітей залишилися з ним. У таких ситуаціях суди майже завжди ухвалюють рішення на користь матері, але Білгород-Дністровський суд за період 2022-2023 років виніс понад 1000 рішень на користь чоловіків. Так трапилося і цього разу. Суддя Валентин Заверюха задовольнив позов Геннадія Головченка в повному обсязі й відібрав діток у чиновниці, зберігши, втім, за нею батьківські права. Суддя Заверюха виніс рішення 23 січня 2023 року.

"Відповідач на теперішній час залишила дітей на позивача та мешкає окремо, як матір належним чином не виконує своїх батьківських обов'язків щодо виховання дітей, не цікавиться їхнім життям, здоров'ям та розвитком, наведене свідчить про самоусунення відповідача від виконання батьківських обов'язків щодо виховання та утримання дітей. Відповідач не заперечує щодо визначення місця проживання спільних дітей разом із батьком, про що свідчить відповідна заява про визнання позовних вимог"

Розлучення коханню не завадить

Марія Головченко апеляції не подала, і рішення набуло чинності за місяць. А через пів року після розлучення чиновниця привітала ексчоловіка у Фейсбуці: "Найчудовіша людина в моєму житті сьогодні відзначає день народження. З днем народження, моя душа, моя опора, Геннадій Головченко". І відповідні смайлики у вигляді сердечок, звичайно. Невже, жінка, яку кинули та ще й відібрали дітей, знову покохала цього чоловіка? Якось дивно, чи не так?

Привітання чоловіка, який "забрав" дітей

Примітно, що корупційна схема "Мати відмовилась від дітей – батько виїхав з України" "годувала" чималу кількість людей. У липні НАБУ оголосило про підозру групі осіб. Серед них – суддя, адвокат, помічник адвоката, фізособа-посередник, секретар судового засідання та консультант суду. Переліченим особам інкримінують злочини, передбачені різними статтями Кримінального кодексу – давання хабаря, організацію незаконного переправлення людей через кордон, незаконне втручання в роботу автоматизованих систем в органах та установах системи правосуддя. За даними слідства, схема передбачала винесення судових рішень про розірвання шлюбу. При цьому неповнолітніх дітей залишали у татусів, які таким чином ставали одинаками, могли уникнути мобілізації та виїхати за кордон.

"За даними слідства, злочинний механізм діяв із середини квітня 2022 року. За цей період фігуранти встигли "оформити" понад 1000 рішень на користь військовозобов'язаних.

Схема полягала у тому, що за неправомірну вигоду у суді приймалися рішення, які фіктивно визначали місце проживання неповнолітніх дітей за чоловіками. Це давало право призовникам ухилитися від мобілізації, а також виїхати за кордон.

Для реалізації «схеми» фігуранти залучили адвоката, який займався пошуком клієнтів, а також виступав у ролі посередника для зустрічі з ними та передачі неправомірної вигоди.

Щоб знайти ухилянтів, фігуранти розміщували відповідні оголошення у соцмережах "Інстаграм" та "Фейсбук".

Детективи встановили, що протягом 2022-2023 років суд виніс понад 1000 подібних рішень. При цьому мали місце випадки виїзду чоловіків за кордон без супроводу дитини, визначення місця проживання дитини на тимчасово окупованій території, підробки процесуальних документів від позивачів та втручання в систему автоматизованого розподілу судових справ. Однак попри розслідування, Білгород-Дністровський райсуд продовжує виносити "дивні" рішення. Юридичний оглядач "Думської" Олександр Іванов підкреслює, що у звичайній практиці розлучення з передачею дітей батькові трапляється вкрай рідко.

"Українські суди в переважній більшості випадків стають на бік матерів. Якщо якийсь суд починає робити протилежне, це аномалія, яка може означати тільки одне: налагоджено механізм винесення фіктивних рішень – природно, за гроші"

Багатьох жінок, які звернулися до Білгород-Дністровського суду, позбавили батьківських прав. Що, за словами Іванова, лише здається гарним рішенням, а за непередбачених обставин може створити безліч проблем.

"В разі раптової смерті батька-одинака – а всі ми люди, всяке буває – діти, які виїхали з ним за кордон, ризикують опинитися під опікою тієї держави, у якій живуть. Якщо мати позбавлена батьківських прав, їй дітей не віддадуть. Ба більше, якщо в сім'ї немає родичів, які готові оформити опіку над дітьми, їх можуть усиновити інші люди. Я б взагалі рекомендував думати перед тим, як брати участь у сумнівних і свідомо протиправних схемах, а ще втручати в них дітей. Тут купа ситуацій. Грати із законом – дуже ризиковано"

Одружився – не пішов служити

На що тільки не йдуть українці, щоб уникнути мобілізації – розлучаються, перевдягаються у жінок та штурмують кордон, підроблюють документи або навіть одружуються. Але найкмітливіші – це українські жінки. Панянки, які мають інвалідність або троє дітей підшукують собі військовозобов'язаних чоловіків і пропонують їм вступити у шлюб, щоб останні уникнули мобілізації. Звичайно за кругленьку суму. Та й чоловіки не пасуть задніх, активно розміщують відповідні оголошення у мережі

Також чоловіки, щоб уникнути мобілізації, намагаються одружитися з з багатодітними матерями-одиначками. Як нагороду пропонують від 3 тисяч доларів. Ще один із варіантів – оформлення фіктивного шлюбу з жінками пенсійного віку. Утім, у працівників РАЦСів нерідко виникають запитання до таких пар і їх відмовляються реєструвати. Хоча на це немає законних підстав.

Крім цього, ухилянти шукають вагітних дівчат, щоб записали на них дитину. Переважно це ті, хто вже має двох своїх дітей. Відповідні оголошення розміщують у спільнотах у соціальних мережах. Загалом фіктивний шлюб має ознаки шахрайства. Але довести фіктивність доволі складно, особливо якщо обоє з подружжя все заперечують, запевняють адвокати.

Раніше на Закарпатті трьох громадян України затримали при спробі незаконного перетину кордону з Румунією. Чоловіки напали на прикордонника і забрали у нього зброю.

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