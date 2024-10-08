Скандал в Одесі: жінка намагалася повісити прапор РФ на постамент знесеного пам'ятника Катерини II

В Одесі 7 жовтня жінка намагалася повісити російський прапор на місці знесеного пам'ятника Катерині II, але перехожі зупинили її.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Спочатку про інцидент повідомили місцеві телеграм-канали. На кадрах була жінка в сонцезахисних окулярах і спортивному вбранні, яка піднялася на постамент знесеного монумента "Засновникам Одеси", центральною фігурою якого була російська імператриця Катерина II. Жінка розгорнула російський прапор і намагалася закріпити його на постаменті монумента, але група перехожих завадила їй.

Очевидці вимагали від жінки припинити її дії, після чого між ними спалахнула сутичка. Одному з чоловіків вдалося вирвати російський триколор з її рук. Люди нагадали жінці, що цього ж вечора Росія завдала удару по місту, внаслідок якого загинула людина. У відповідь вона почала сперечатися, стверджуючи, що ракети по Одесі запустила не Росія, а триває "гібридна війна".

"Нині особу громадянки встановлено, з нею на місці події працюють поліцейські, вилучаються речові докази", - йдеться у повідомленні. Коли жінку примусили зняти окуляри, вона сказала російською: "Ахмат" – сила, Росія – міць, Аллаху акбар, Бог – один, рєбята".

Нагадаємо, 7 жовтня ЗС РФ запустили ракети по Україні, в Києві лунали вибухи. Очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко зазначив, що були зафіксовані пуски ракет Х-47М2 "Кинджал" з носіїв МіГ-31К. Уламки збитих ракет "Кинджал" знайдено в чотирьох районах столиці.

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