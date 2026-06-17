Міноборони, ТЦК / © ТСН

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Після повідомлень про можливі порушення в одному з територіальних центрів комплектування в Одесі відбулася термінова нарада з командуванням Сухопутних військ.

Про це повідомив заступник міністра оборони України лейтенант Мстислав Банік.

За його словами, під час зустрічі обговорили ситуацію з інцидентами в Одеському ТЦК та подальші кроки реагування.

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«Будь-яке насилля, порушення людських прав та плюндрування людської гідності по відношенню до людей, частина з яких стане нашими захисниками, категорично неприпустиме», — написав Банік.

Він зазначив, що за результатами наради у всіх ТЦК мають провести службові перевірки. Також обіцяють уважно розглянути звернення громадян щодо можливих випадків незаконного утримання, насильства чи інших неправомірних дій.

Банік закликав до більш відкритої комунікації із суспільством та співпраці з правоохоронними органами.

Окремо він наголосив, що подібні ситуації демонструють необхідність реформування роботи ТЦК.

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«Функції ТЦК мають бути розподілені між іншими установами, без замкненого циклу обліку і мобілізації», — зазначив він.

За його словами, у майбутньому мають з’явитися спеціальні хаби, де люди проходитимуть необхідні процедури перед відправленням до навчальних центрів та військових частин. Такі центри, за задумом, повинні мати відеофіксацію 24/7 та чіткий контроль взаємодії з громадянами.

Скандал з ТЦК та “активістами” на Одещині — що відомо

Нагадаємо, напередодні скандал із ТЦК на Одещині набув нового розвитку: підозрюваних у справі про незаконну мобілізацію взяли під варту. У Сухопутних військах заявили про принципову позицію щодо порушень.

Підозрюваних уже заарештували. В одному з районних ТЦК та СП Одеської області поліція викрила незаконну схему мобілізації.

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Слідство встановило, що для покращення показників мобілізації шестеро посадовців РТЦК організували протиправний механізм доставлення та утримання чоловіків.

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