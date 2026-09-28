Скандал в Омані: український спортсмен "осідлав" рідкісну черепаху, коли та відкладала яйця (відео)

Спортсмен Вадим Олійник «осідлав» велику морську черепаху, коли та відкладала яйця / © скриншот з відео

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В Омані спалахнув гучний скандал через відео, на якому туристи з України «осідлали» велику морську черепаху у той час, коли вона відкладала яйця на узбережжі. Також люди брали до рук новонароджених черепашенят.

Українці втрапили у скандал в Омані

За інформацією, наведеною в дописі італійського природоохоронного проєкту Biologicamente, відео опублікував користувач на ім’я Вадим Олійник.

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Biologicamente різко засудив побачене, наголосивши, що морська черепаха — дика тварина, яку не можна торкатися, навантажувати чи використовувати як реквізит для фото.

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«Це не чортів стілець і не лавка. Коли черепаха виходить на берег, не потрібно робити нічого. Її не можна торкатися і не можна піддавати стресу», — йдеться у дописі.

Спортсмен Вадим Олійник «осідлав» велику морську черепаху, коли та відкладала яйця / © скриншот з відео

Спортсмен Вадим Олійник «осідлав» велику морську черепаху, коли та відкладала яйця / © скриншот з відео

Дівчина Вадима Олійника косметологиня Олена Кравченко на морській черепасі / © скриншот з відео

Чи затримали їх?

У соцмережах (зокрема на платформах Threads та Instagram) активно поширюють інформацію, нібито місцева поліція затримала порушників просто в аеропорту під час спроби вилетіти з країни.

«Відповідальність наздогнала своїх „героїв“. Поліція затримала їх в аеропорту за те, що вони катались на черепасі в момент, коли вона відкладала яйця, та брали до рук щойно вилуплених черепашенят. Люди, думайте, що ви робите. Тварини відчувають страх, біль і стрес так само, як і ми. Ставтеся до них з повагою, а не як до іграшок для власної розваги», — написала у коментарі під дописом українська волонтерка та зоозахисниця Сніжана (snizhana_zahist_tvarin).

Втім, наразі українські чи оманські правоохоронні органи не публікували офіційних підтверджень щодо арешту. Управління з охорони навколишнього середовища Оману (Environment Authority) офіційно заявило, що вжило «необхідних юридичних заходів» проти особи, яка порушила спокій морських черепах у заповідній зоні Рас-ель-Хадд (Ras Al Hadd).

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В Омані діє суворе законодавство щодо захисту дикої природи, і подібне поводження з червонокнижними морськими черепахами є серйозним правопорушенням.

Після хвилі критики Олійник опублікував в Instagram відео з вибаченнями. Він звернувся до Управління з охорони довкілля Оману та організації, яка займається захистом морських черепах з вибаченнями та заявив, що «не звернув уваги на правила поводження з черепахами», тому «зробив помилку».

Нагадаємо, раніше у Дніпрі місцеві мешканці випадково випрали кота. Господиня не помітила тварину у пральній машині.







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