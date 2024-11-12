Скандал в Полтаві, де коп і "авторитет" побили хлопця: підозрюваних відпустили під домашній арешт

Печерський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт трьох нападників – серед яких поліцейський і "кримінальний авторитет", які жорстоко побили хлопця в полтавському ресторані.

Про це пише місцеве видання "Полтавщина".

У виданні зауважують, що це – максимальна міра запобіжного заходу згідно зі статтею обвинувачення. На чоловіків надягли браслети відстеження, які мають проконтролювати, що підозрювані не покидають місце свого проживання.

Зауважимо, що офіційної інформації щодо обрання запобіжного заходу нападникам не було. Теруправління ДБР у Полтаві чотири дні тому лише "похвалилося", що фігурантів справи затримано. Про те, що вони будуть перебувати в дома, а не в СІЗО, пізніше там не акцентували.

Нагадаємо, що у Полтаві кримінальний "авторитет" і поліцейський побили хлопця, який захищав дівчину. Компанія чоловіків залицялася до дівчини і вимагала, щоб вона поїхала з ними, попри те, що поруч був коханий. Хлопця, який заступився за дівчину, жорстоко побили четверо людей.

У правоохоронців підтвердили, що їхній працівник дійсно був на місці конфлікту та відсторонили його від виконання службових обов’язків на період розслідування.

Як розповіли ТСН.ua джерела серед правоохоронців Полтавщини, попередньо відомо, що киянин приїхав до своєї коханої до Полтави.

Пізніше стало відомо, що правоохоронці викрили та затримали підозрюваних у побитті хлопця у ресторані Полтави. Йдеться про начальника сектору одного із відділів ГУ НП в Полтавській області, місцевого бізнесмена та його помічника.

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