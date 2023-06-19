Скандал з поцілунками в “Укрзалізниці”: провідник видав свою версію конфлікту - через мову, пасажирка заперечує

"Укрзалізниця" прокоментувала інцидент у потязі Львів-Київ. За словами пасажирки Євгенії Карпюк, чоловік у купе робив їй натяки сексуального характеру, а провідник не вжив відповідних дій після звернення. Поїзна бригада розповіла свою версію конфлікту. За словами провідника, усе почалося з того, що пасажирка спілкувалася російською мовою. Пасажирка це спростовує і стверджує, що про мову в вагоні навіть не йшлося.

Як йдеться у повідомленні УЗ, якщо версія провідника не підтвердиться, до нього буде застосовано дисциплінарні заходи:

"Укрзалізниця прагне неупередженого розгляду причин виникнення конфлікту між пасажирами. Якщо версія поїзної бригади про те, що причиною конфлікту між пасажирами стало спілкування пасажирки російською мовою, не підтвердиться, і виявиться, що пасажир дійсно чіплявся до іншої пасажирки й провідник не вжив відповідних дій, до нього буде застосовано дисциплінарні заходи".

Сама ж пасажирка, Євгенія Карпюк, вже відреагувала на публікацію "Укрзалізниці". За її словами, провідник почав "викручувати" ситуацію.

"Дуже цікава спроба", - написала жінка на своїй сторінці в Інстаграм.

Пасажирка заперечує версію поїзної бригади / Фото: Instagram evgeniyakarpiuk

Вона зазначила, що починала розмову з пасажиром та провідником українською. Як продовжувала говорити з ними у стані стресу, каже, не пам'ятає. Утім, підкреслила, що в потязі мова про це не йшла.

Пасажирка заперечує версію поїзної бригади / Фото: Instagram evgeniyakarpiuk

Нагадаємо, "Укрзалізниця" в пілотному режимі відкрила продаж квитків до жіночих купе. Така послуга буде доступна на чотирьох рейсах далекого сполучення, які є серед лідерів за кількістю зареєстрованих конфліктних випадків від початку року. Придбати квитки вже можна через мобільний застосунок.

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