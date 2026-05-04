Скандал в "Укрзалізниці": неякісні вагони за мільйони гривень розсипалися за кілька років

Скандал в «Укрзалізниці» / © Офіс Генерального прокурора

Реклама

У Генеральній прокуратурі викрили схему постачання неякісних вагонів для «Укрзалізниці». Збитки сягнули 64 млн грн, а поставлені вагони не витримали навіть кількох років експлуатації.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

«Укрзалізниці» постачали неякісні вагони: викрито схему

Підозри у заволодінні коштами АТ «Укрзалізниця» отримали колишній директор, чинний директор та начальник управління одного з вагонобудівних заводів.

Реклама

За даними слідства, «Укрзалізниця» та вагонобудівне підприємство уклали договір на постачання пасажирських вагонів і колісних пар для руху українськими та європейськими коліями.

Йдеться про поїзди для міжнародних перевезень.

«Продукцію виготовили, поставили та ввели в експлуатацію. Але вже за кілька років під час планового технічного обслуговування виявили критичні дефекти — тріщини та розриви ключових елементів вагонів і візків», — пише Кравченко.

Усе це за умов, що нормативний термін служби таких вагонів і обладнання — десятки років.

Реклама

Під час експертизи вдалося підтвердити, що під час виробництва використали сталь зі зниженими фізико-технічними характеристиками. Зварні роботи провели з грубими порушеннями.

Вагони стали непридатними на десятки років раніше, ніж передбачалося. Схема завдала збитків державі на 64 мільйони гривень.

Дії посадовців кваліфікували за ч. 5 ст. 191 КК України.

«Жодних „технічних помилок“ тут немає. Є свідомі рішення і буде відповідальність», — написав генеральний прокурор.

Реклама

Укрзалізниця: останні новини

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» лише за чотири місяці 2026 року перевищила річні доходи 2025 року від продажу металобрухту.

Станом на 28 квітня компанія реалізувала 69,7 тис. т сировини на 439,9 млн грн. Увесь обсяг спрямований на внутрішнє перероблення.

Отримані кошти використовують для оновлення потягів. УЗ повернулася до відвантаження брухту вагонами, що приносить компанії додатковий дохід від вантажних тарифів.

Новини партнерів