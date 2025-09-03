ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Укрaїнa
164
Скандал в УКУ через ЛГБТ-символіку: ректорат перепросив і роз’яснив ситуацію

Керівництво УКУ перепросило за невдалу комунікацію та пояснило критерії зарахування на програму «Християнська духовність у постмодерній добі».

Автор публікації
Ірина Лаб'як
Український католицький університет

Український католицький університет / © Facebook

Ректорат Українського католицького університету (УКУ) перепросив за комунікацію після обурення в соцмережах рішенням закладу освіти не надати місце в колегіумі (гуртожитку) доньці драматургині Наталки Ворожбит — Парасці, яка вступила на освітньо-формаційну програму «Християнська духовність у постмодерній добі». Ректорат УКУ також пояснив значення програми.

Про це йдеться у заяві на Facebook-сторінці УКУ.

В університеті заявили про хвилю агресії та кенселингу на свою адресу в соцмережах у відповідь на допис Ворожбит «про відмову в зарахуванні її доньки на освітньо-формаційну програму „Християнська духовність у постмодерній добі“. Варто зауважити, що драматургиня заявляла про відмову її доньці у поселенні до колегіуму, через що Параска сама відмовилася від навчання в УКУ.

«Хочемо висловити жаль, що не було знайдено правильних слів і добрих кроків для пошуку оптимального рішення та способу його комунікації. Результатом стало розчарування і гіркота талановитої молодої людини, яка була зарахована на освітню програму з культурології й котру ми хотіли бачити студенткою УКУ. Ми перепрошуємо за невдалу комунікацію«, — йдеться у заяві ректорату.

Там пообіцяли уважно проаналізувати процес розгляду та ухвалення рішень щодо зарахування абітурієнтів на програму, вдосконалити формат співбесіди та комунікацію про критерії зарахування.

В УКУ також пояснили, що проживання в колегіумі є наслідком зарахування на освітньо-формаційну програму «Християнська духовність у постмодерній добі». Тому вкрай важливо мати правильне уявлення про її мету і зміст. Згідно з логікою цієї програми, її учасники отримують додаткову можливість спільно практикувати і розвивати своє християнське життя.

В ректораті зауважили, що до УКУ приходять молоді люди з різними поглядами та світоглядом. Базовою вимогою є їхня відкритість для християнської пропозиції про Бога, людину і світ.

Ректорат поінформував, що програма «Християнська духовність у постмодерній добі» відкрита для студентів усіх факультетів і передбачає свідоме бажання молодої людини «зростати і жити в Христі». В УКУ пояснили, як це проявляється під час розгляду заяв на зарахування на програму.

«Якщо комісія зробить висновок, що заявник не поділяє християнські цінності з принципу, а його першочерговим наміром є лише проживання в Колегіумі, йому може бути відмовлено в участі в програмі. Ця програма не є обов’язковою для усіх студентів. Вона є нагодою для тих, хто прагне поглибити свою віру в спільноті, об‘єднаній спільними цінностями та світоглядними орієнтирами», — йдеться в заяві університету.

У повідомленні також акцентується, що УКУ вітає аргументовані дискусії на найважливіші теми людського життя, проте уі дискусії не мають бути «майданчиком для пропаганди будь-якої антихристиянської ідеології».

«Ми в УКУ з глибокою повагою ставимося до пошанування людської гідності. І намагаємося робити все для того, щоби наші викладачі та працівники закладали цю цінність серед наших студентів. Теперішня ситуація є повчальною для нас з багатьох причин. Зокрема й тому, що викликала настільки гірку поляризацію. Ми просимо наших студентів, викладачів, працівників і випускників ще раз уважно ознайомитися зі світоглядними документами УКУ і готові провести низку зустрічей для їхнього спільного обговорення», — додали у ректораті.

Нагадаємо, напередодні Ворожбит заявила, що її донька Параска вступила цього року до УКУ на гуманітарний факультет, однак дівчину відмовилися поселити до колегіуму (гуртожитку). Причиною стало емодзі з ЛГБТ-прапором в одному з дописів дівчини в Instagram. Зрештою Параска з мамою розірвали контракт з УКУ і дівчина розпочала навчання в Києво-Могилянській Академії.

