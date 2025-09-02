Скандал в УКУ: доньці драматургині Ворожбит відмовили у гуртожитку через символіку ЛГБТ

Наталка Ворожбит з донькою Параскою / © Facebook

Українська драматургиня і сценариста Наталка Ворожбит заявила, що її донька Параска Курочкіна вступила цього року до Українського католицького університету на Гуманітарний факультет, однак дівчину відмовилися поселити до гуртожитку. Причина — емодзі з прапором ЛГБТ в одному з дописів Параски в Instagram. Університет відреагував на цю інформацію.

Свої заяви Ворожбит та УКУ опублікували у Facebook.

Допис Наталки Ворожбит про доньку та УКУ

Публікуючи свій допис, драматургиня зауважила, що їй складно про все це писати, однак вона не може змовчати, адже йдеться про доньку.

За словами Ворожбит, 2025 року її донька вступила на Гуманітарний факультет УКУ з високими результатами. Дівчина мріяла навчатися саме в цьому закладі вищої освіти та жити у Львові у студентській спільноті. Окрім якісної освіти, мати сподівалася, що Параска житиме у безпечнішому місті.

«Ми пройшли співбесіду, заплатили повну суму за семестр, маючи право на пільги, але не скористались нею (тато УБД). Ми були зачаровані зовнішньою атмосферою університету, готувались до переїзду і світло сумували майбутню розлуку. За 12 днів до початку навчання нам прийшов лист-відмова від проживання в колегіумі (те, що ми звикли називати гуртожитком). Хоча на співбесіді казали, щоб ми за це не хвилювались — селять усіх з інших регіонів», — йдеться в дописі сценаристки.

Ворожбит зателефонувала до УКУ, аби дізнатися причину відмови. Там запитали прізвище і «після напруженої паузи» відповіли, що не можуть надати інформацію та рекомендують орендувати квартиру.

Драматургиня зазначила, що знає, як Параска заповнювала анкету, як відповідала на співбесіді. Вона впевнена, що нічого не протирічило заявленим на сайті цінностям УКУ. Причину відмови в поселенні до колегіуму Ворожбит дізналася завдяки неформальним зв’язкам.

«На сторінці в інстаграмі Параски (якою вона востаннє користувалася в 2024 році і на яку підписані всі її родичі), вони знайшли емодзі — прапорець лгбт. Ще там є прапор України і чотири фото — два з котом і два селфі. Отже, цей прапорець, який для неї означає толерантність і людяність, демократичність, прийняття світу в його різних фарбах, став причиною відмови проживання в колегіумі, який не є монастирем чи сектою, а належить до навчального закладу», — йдеться в повідомленні сценаристки.

Після цього Ворожбит написала емоційного листа на електронні пошти УКУ і їй перетелефонували.

«Пані, яка відповідає за комунікацію, підтвердила, що прапорець став причиною відмови, вона своїми очима бачила його скрін з інстаграму (!). Також пані повністю розділяє позицію колегіуму в цьому питанні і вважає, цитую, що «це все одно що повісити російський прапор на своїй аватарці» (!). Привела ще якесь незрозуміле порівняння про Ющенка і Януковича. Після цього озвучила пропозицію жити в квартирі для педагогів (не в гуртожитку, в якому вже на той момент не залишилось місць) за умови, що донька прибере це емодзі зі свого інстаграму і пообіцяє не пропагувати лгбт в УКУ», — повідомила сценаристка.

«Вщипніть мене, може я й досі сплю?» — додала вона.

Параска відповіла категорично «ні» на пропозицію.

«Я віддавала свою доньку під їхній захист, а виявилося, що там захищаються від неї і не сумніваються в своїй правоті. Я, звісно, сумнівалася, чи треба виносити це на загал в першу чергу через доньку, але вона сама вирішила написати про це в своєму інстаграмі. Для її покоління, для дітей моїх друзів і колег підтримка лгбт-спільноти є дуже природньою і входить до переліку європейських цінностей, за які воює Україна, з чим в них асоціюється Незалежність. Це також протест проти гомофобної росії. Вони мислять ширше нажаханих „відбірників“ з їх вузькими змістами. Тому ці діти не підчищатимуть соцмережі і не брехатимуть на співбесідах, як і моя Параска. І я пишаюся нею, ними, знаю які в них цінності. Вони справжні патріоти і наше майбутнє. А які цінності в УКУ? Чи підуть ці діти до вас навчатися після цієї інформації?» — поставила запитання Ворожбит.

Зрештою вони розірвали контракт з УКУ. Від закладу освіти не надійшло «жодних вибачень за моральну шкоду, зруйновану мрію і змінений вектор життя».

Драматургиня повідомила, що Параску миттєво зарахували на навчання до Києво-Могилянської Академії.

«Я хочу, щоб меценати, наглядова рада, викладачі і керівники цього закладу, серед яких, безумовно багато людей з широким мисленням і великим серцем, замислилася про систему УКУ, своє місце в ній, куди вони рухаються, чому перемагають такі середньовічні механізми, і, можливо, щось би змінили і переосмислили, поки не пізно», — додала Ворожбит.

Реакція УКУ

Після розголосу УКУ опублікував відповідь ректора Парасці Курочкіній. У дописі зазначається, що загалом відмову отримали понад 15 студентів, однак причини відмови не вказали.

«Ми щиро шкодуємо, що відмова щодо участі в освітньо-формаційній програмі була сприйнята вами як обмеження для навчання в УКУ і спричинила для вас велике розчарування. Ми були раді вашому бажанню навчатися в нас і зарахували вас на навчання за вашою заявою. Розуміючи складнощі з пошуком житла у Львові, ми також були готовими допомогти вам з проживанням по сусідству з університетом. Нам шкода, що в підсумку ви прийняли рішення залишити УКУ, але ставимося до нього з повагою і розумінням», — йдеться у відповіді УКУ.

Допис УКУ / © Facebook

До слова, у лютому виник скандал в іншому університеті Львова — ЛНУ імені Івана Франка. 87-річного професора Йосипа Лося звинуватили у домаганнях, після чого відсторонили від роботи та врешті звільнили з посади.