Скандал в установі МОЗ: колишня шефредакторка каналу Медведчука повідомила про своє звільнення

Дар'я Гордійко заявила, що деякі люди видають свої маніпуляції й небажання працювати за високі принципи.

Дар’я Гордійко, призначена завідувачкою відділу комунікацій Центру громадського здоров’я МОЗ у січні 2024 року, повідомила, що йде з посади.

Про це вона написала на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Пані Гордійко свого часу обіймала посаду шефредакторки телеканалу ZIK, власником якого був зрадник України Віктор Медведчук. Проте Дар'я Гордійко зауважує, що переважна більшість медійників в Україні працювали у проросійських компаніях.

"Береш ледь не кожного медійника і починаєш дивитися, де працював (така вже в нас професія, інтернет все пам’ятає). І там – 9 з 10 – буде Інтер, чи 112, чи Вєсті, чи ZIK, чи медіахолдинг Курченка (так @Антоніна Доломанжи, “Комсомольская правда”, 2018 рік?). Іноді люди помиляються. Іноді серйозно", – написала пані Гордійко зі зверненням до співробітниці ЦГЗ Антоніни Доломанжи.

За словами Дар'ї Гордійко, вона і далі направлятиме свої зусилля "на спільну головну мету – боротьбу за перемогу", тому що їй важко абстрагуватися, коли її чоловік воює на фронті.

“Триматися за посади не бачу сенсу. Йду”, – резюмувала Гордійко.

Публікація Дар'ї Гордійко

Нагадаємо, напередодні п’ятеро співробітників відділу комунікацій державної установи “Центр громадського здоров’я” при Міністерстві охорони здоров’я звільнилися після того, як дізналися, що нова керівниця відділу була шефредакторкою медведчуківського телеканалу ZIK.

Про скандал дізналися у соцмережах через публікацію однієї зі співробітниць ЦГЗ, Антоніни Доломанжи.

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