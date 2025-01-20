Скандал зі 155-ю бригадою: до Франції відправили мобілізованих, яких перед цим зловили на кордоні за спробу втечі

До Франції відправили тих чоловіків, яких раніше зловили у прикордонній зоні або на кордоні за спробу незаконної втечі з України.

Колишній командир 155-ї бригади імені Анни Київської вносив до списку бійців, що мали вирушити на навчання до Франції, невмотивованих мобілізованих чоловіків, які перед цим уже намагалися втекти за кордон.

Про це повідомляє ДБР.

Встановлено, що полковник упродовж минулого року мав інформацію про СЗЧ в його бригаді. Підлеглі доповідали йому про це не лише усно, але й писали рапорти та донесення про факти СЗЧ, а також про неповернення військовослужбовців із відпусток, відряджень та лікарняних. Проте командир не інформував органи досудового розслідування про виявлені факти.

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Деякі підлеглі періодично самовільно залишали місце служби, потім добровільно поверталися, після чого робили це повторно, відчуваючи повну безкарність.

Також до списку військових для навчання у Франції полковник безпідставно включив невмотивованих чоловіків. Серед них були особи, стосовно яких містилися застереження та заборони у дорученнях та наказах вищого керівництва. Зокрема, до Франції відправили тих чоловіків, яких раніше зловили на кордоні за спробу незаконної втечі з України

"Зокрема, 22 військовослужбовці, які були призвані за мобілізацією з прикордонних областей, але місце їхньої реєстрації перебуває в інших областях, а також 15 військовослужбовців, які притягувалися 2024 року напередодні їхньої мобілізації до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину державного кордону поза пунктами пропуску. У результаті 56 військовослужбовців бригади самовільно залишили навчальні полігони у Франції", – йдеться в повідомленні ДБР.

Нагадаємо, журналіст Юрій Бутусов розповів про неналежне формування новоствореної 155-ї механізованої бригади "Анна Київська", яка воює під Покровськом.

Він стверджує, що під час навчань у Франції її самовільно залишили 50 військовослужбовців.

Пізніше Бутусов повідомив, що ДБР розслідує обставини формування 155-ї ОМБр "Анна Київська" і масове СЗЧ. У виданні "Радіо Свобода" повідомляли, що станом на листопад 2024 року в СЗЧ пішли понад 1700 військових цієї бригади.

У Франції зі свого боку підтвердили випадки дезертирства серед українських військових під час навчань.

Сьогодні стало відомо, що правоохоронці затримали колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, який допустив дезертирство підлеглих.

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