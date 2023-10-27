Скандал з азовцями на форумі: журналістка "рознесла" бізнесменів, які "морщать носика від військової форми"

Журналістка зазначила, що було б справедливо, якби кожен ухилянт, який "морщить носика від військової форми", вдягнув її на себе, бо "тримати економічні фронти в цих хлопців не дуже виходить".

Так Тетяна Даниленко відреагувала на скандал з "азовцями" у своєму Instagram.

"Сьогодні випадково не потрапила на захід, на якому принизили Олену Толкачову (очільниця патронатної служби "Азову" - ред.). Мала заїхати туди з нею, але так запізнилася, що Олену на той момент попросили не мозолити очі молодим бізнесменам із Young Business Club – виявляється, їм дискомфортно від військової форми", - розповіла журналістка.

Вона наголосила, що "це справді та форма, від якої їм має бути дискомфортно", бо поки бізнесмени "тримають економічний фронт" і "донатять", такі самі молоді дівчата і хлопці патронатної служби щодня когось хоронять, когось ставлять на ноги, комусь повідомляють про смерть рідних і безкінечно шукають гроші на найліпше лікування й найліпшу реабілітацію для підопічних бійців.

Журналістка розповіла, що завдяки Олені Толкачовій Україна тепер зберігає в належному стані тіла невпізнаних героїв. Саме ця жінка створила відповідну інфраструктуру для своїх підрозділів, якою тепер користуються всі.

"Про це не розкажеш на гламурних форумах. Як і не розкажеш, якими надзусиллями доводиться проштовхувати важливі державні рішення у сфері охорони здоров'я й соціального захисту військових. Це звучить нудно й не хайпово", - каже журналістка.

"Справедливо було б, якби кожен ухилянт, який морщить носика від військової форми, вдягнув її на себе й подумав над своїми діями в окопах умовної Кліщіївки. Бо тримати економічні фронти в цих хлопців, схоже, не дуже виходить. Судячи з обсягів їхніх донатів", - резюмувала Тетяна Даниленко.

Нагадаємо, у Києві 7 жовтня спалахнув скандал – команду патронатної служби "Янголи Азову" вигнали з форуму молодих підприємців Young Business Club. Організатори пояснили все тим, що гостей заходу начебто лякає військова форма.

У Києві команду патронатної служби "Азову" вигнали з форуму молодих підприємців

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