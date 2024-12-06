Скандал з бракованими мінами: у Мінстратегпромі назвали причину дефекту

Герман Сметанін запевнив, що вже вжито всіх необхідних заходів, щоб виправити ситуацію та унеможливити подібні випадки у майбутньому.

Міністр стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив, що дефект мін калібру 120 мм та 82 мм, через який сталась низка випадків позаштатного спрацювання боєприпасів, пов’язаний зі зміною властивостей імпортного пороху.

Про це пише "Укрінформ".

Міністр зауважив, що до початку повномасштабної війни в Україні зовсім не було виробництва боєприпасів. А вже цього року вітчизняний ВПК випустить 2,5 млн боєприпасів. Втім країна поки що залежить від імпорту пороху. Порохову суміш закордонного виробництва використовували й для виготовлення "проблемних" партій мін.

"Сферичні порохові марки, що використовуються з 1985 року країнами-членами НАТО для виробництва мін калібру 82 мм та 120 мм, використовувалися для виготовлення метальних зарядів. Однак у процесі експлуатації порох змінив свої властивості й став спрацьовувати позаштатно", – пояснив Сметанін.

За його словами проблему виявили під час перевірки заводу, який виготовив партію мін з дефектом. До складу комісії, яка перевіряла умови виробництва безпосередньо на підприємстві, увійшли представники Мінстратегпрому, Міноборони, заводу-виробника, ЗСУ та СБУ.

"Відповідно до звітів, що надійшли з військових частин Сил оборони, кількість позаштатних спрацювань 120-міліметрових мін становить 417 випадків. З мільйонів – лише 417 нештатних спрацювань", – наголосив міністр.

Герман Сметанін запевнив, що вже вжито всіх необхідних заходів, щоб виправити ситуацію та унеможливити подібні випадки у майбутньому.

Нагадаємо, наприкінці листопада Україну сколихнув гучний скандал – тисячі снарядів калібру 120 мм вітчизняного виробництва виявилися неякісними. Українські військові скаржилися, що снаряди не вибухають або не долітають до цілей, створюючи небезпеку для життя військових. Головний редактор Defense Express Олег Катков пояснив, що проблема була не в самих мінах, а у вишибних зарядах, які мали дефект.

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