Скандал з депутатом Галушком: водія обранця "Слуги народу" оштрафували і забрали права

На інцидент відреагували в МВС.

Водія народного депутата від фракції "Слуга народу" Миколи Галушка оштрафували на понад 10 тисяч гривень.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 23 грудня.

Окрім того, Печерський суд столиці на рік позбавив його водійського посвідчення, повідомив у Facebook міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Очільник МВС також наголосив, що ніокому не дозволено ображати правоохоронців: "Нікому не можна ображати будь-кого, тим більше поліцейських, які щодня ризикують своїм життям та здоров'ям". Монастирський наголосив на необхідності ухвалити законопроєкт №5050-1, який передбачає штраф у розмірі від 850 до 1700 гривень за образу співробітників поліції.

Водія Миколи Галушка оштрафували і на рік позбавили водійського посвідчення | Новини України

Нагадаємо, напередодні до Мережі потрапило відео, на якому народний депутат "Слуг народу" Микола Галушко торік у грудні нецензурними словами кидається на поліцейських, які зупинили його водія за перетин подвійної смуги. Поведінку Галушка вже засудили його колеги по фракції. А от сам він вибачатися не став.

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