Скандал з директором фірми у Дніпрі: Положай особисто підтвердив протиправність своїх дій — ТЦК

Наразі проводиться правова оцінка дій громадянина Положая та вирішується питання його притягнення до відповідальності.

Поведінку дніпровського бізнесмена і директора компанії з виробництва металопластикових вікон Steko Сергія Положая в Дніпропетровському обласному ТЦК і СП назвали ганебною, зазначивши, що він особисто підтвердив протиправність своїх дій.

Про це йдеться у повідомленні відомства у соцмережах, опублікованому в неділю, 13 жовтня.

“Громадянин Положай на своїх сторінках у соцмережах особисто повідомив, що не має документів щодо бронювання на час мобілізації. Водночас він хизується своїм зневажливим відношенням не лише до військового обов’язку, але й до військовослужбовців і не соромиться при цьому використовувати ненормативну лексику. Фактично, громадянин Положай особисто підтвердив протиправність своїх дій”, - наголосили в ТЦК.

При цьому, як зауважили в повідомленні, на відео, які директор відомої фірми поширив у соцмережах, видно “ганебні прояви агресивної, брутальної і зухвалої поведінки та нецензурні, принизливі висловлювання і погрози військовослужбовцям”.

“Все це є обурливим і неприпустимим. Законодавство України щодо питань мобілізації та оборони держави працює однаково для всього суспільства, незалежно від соціального статусу, статків та займаних посад”, - нагадали у відомстві.

У Дніпропетровському ТЦК та СП повідомили, що наразі проводиться правова оцінка дій громадянина Положая та вирішується питання його притягнення до відповідальності.

Власник Steko Сергій Положай накинувся з матюками на військових

Нагадаємо, директор компанії з виробництва металопластикових вікон Steko Сергій Положай обматюкав військового, який перевіряв у нього документи у Дніпрі.

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