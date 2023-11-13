Скандал з Фаріон і студентом із Криму: омбудсман Лубінець звернувся до СБУ

Омбудсман Дмитро Лубінець різко відреагував на черговий скандал з екснардепкою і мовознавицею Іриною Фаріон та кримським студентом.

Дмитро Лубінець наголосив, що Ірина Фаріон як народна депутатка ВРУ 7 скликання мала б знати про важливість захисту персональних даних.

Про це омбудсман написав у своєму Telegram.

"Народний депутат ВРУ 7 скликання і мала б знати про важливість захисту персональних даних. Однак, ця людина публічно надала прізвище, ім’я, місце навчання хлопця, які дали змогу росіянам ідентифікувати цього студента", - наголосив Лубінець.

Він зауважив, що зараз не є таємницею факт тиску окупаційної адміністрації у Криму на людей, які дотримуються проукраїнських поглядів. Про це постійно повідомляють і правозахисники, і медіа.

"Однак це не спинило Фаріон в умовах воєнного стану розголосити персональні дані хлопця. А це може мати й вже має (!) наслідки. Це не тільки втручання у приватне життя особи, але і спричинена загроза особистої безпеки та життя студента. Втім, вона, з одного боку вчиняла кримінальний злочин, з іншого боку, підіграла окупантам. Результат очевидний!" - наголосив Лубінець.

Тож я у зв’язку з фактом розголошення конфіденційної інформації омбудсман звернувся до Служби безпеки України "для належного реагування", аби дії громадянки України "проаналізували належним чином і надали юридичну оцінку".

Нагадаємо, екснардепка та філологиня Ірина Фаріон знову опинилися в центрі скандалу. Цього разу через її дописи до проукраїнського студента у Криму Максима Глібова навідалась Федеральна служба безпеки РФ.

Так, у своєму Telegram-каналі Фаріон опублікувала скриншот листа від студента-першокурсника філологічного факультету у Севастополі Максима Глібова, у якому він написав, що чекає на Збройні сили України в рідній Керчі та Севастополі. Після цього юнаком почав "займатися" окупаційний "Центр боротьби з екстремізмом" російського Міністерства внутрішніх справ.

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