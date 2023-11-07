Скандал з Фаріон щодо російськомовних військових: омбудсмен звернувся до поліції та СБУ

Омбудсмен звернувся до поліції та СБУ через заяви Ірини Фаріон.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував скандальну заяву Ірини Фаріон про спілкування військових ЗСУ російською мовою.

Про це омбудсмен написав у Telegram.

"У медіа активно поширюється відеоматеріал, на якому транслюються негативні висловлювання та звинувачення стосовно військовослужбовців Збройних Сил України, які спілкуються мовами нацменшин", – зазначив Лубінець, прямо не згадуючи, що має на увазі саме заяву Фаріон.

Він наголосив, що у ЗСУ служать та захищають Україну чоловіки і жінки з різних груп суспільства, різних національних спільнот, різного віросповідання та переконань, різного місця проживання тощо.

"Небажана для особи та/або групи осіб поведінка, метою або наслідком якої є приниження їх людської гідності за певними ознаками або створення стосовно такої особи чи групи осіб напруженої, ворожої, образливої або зневажливої атмосфери – це утиск, форма дискримінації, що заборонена чинним законодавством України", – нагадав уповноважений ВР.

Лубінець повідомив, що звернувся до відповідних органів державної влади — Нацполіції, СБУ, Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо перевірки цієї інформації та вжиття відповідних заходів реагування.

Омбудсмен наголосив, що порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками – карається відповідно до статті 161 Кримінального кодексу України.

"Наполегливо закликаю усіх, особливо публічних осіб, свідомо ставитися до ідей та поглядів, які вони транслюють, а медіа – відповідально ставитися до інформації, яку поширюють. Дискримінація та дискредитація будь-кого в Україні заборонена", – підсумував він.

Фото: Дмитро Лубінець facebook

Нагадаємо, що українська мовознавиця та екснардепка від "Свободи" Ірина Фаріон звинуватила військових, зокрема бійців "Азову", через те, що вони спілкуються російською мовою.

Зокрема, Фаріон заявила, що не вважає "азовців" українцями, бо вони не спілкуються українською.

У соцмережах українці обурилися такою заявою і стали на захист російськомовних військових ЗСУ.

Так, екскомандир полку "Азов", заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін, спеціально звертаючись до Фаріон, вперше опублікував пост російською мовою. "Просто иди ты на**й!", – написав Жорін, звертаючись до філологині.

Нардеп Єгор Чернєв звернувся до СБУ з проханням перевірити заяву Ірини Фаріон. На думку депутата, Фаріон "системно працює на розкол суспільства та розпалювання ворожнечі між українцями".