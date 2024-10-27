Скандал з фіктивними інвалідностями: Подоляк сказав, як покарати прокурорів

Радник голови ОПУ вважає, що для посадовців має бути жорстка репутаційна відповідальність.

Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував скандал з незаконним встановленням групи інвалідності українським прокурорам, завдяки чому вони роками отримували від держави величезні виплати. За його словами, карати таких посадовців потрібно у подвійному розмірі.

Про це Михайло Подоляк заявив в ефірі телемарафону.

"Вони мають це повернути [незаконно отримані пенсії з інвалідності – ред.] і заплатити стільки ж зверху", – наголосив він.

Подоляк нагадав, що влада вже ухвалила рішення про ліквідацію усієї корумпованої вертикалі МСЕК. Зараз вже розпочато сотні кримінальних проваджень, ведуться розслідування та аудити, які мають встановити законність встановлення інвалідності держслужбовцям.

"Ми з вами розуміємо, що це фіктивно. Але аудит якраз дозволить ще раз провести комісію, оцінити стан людини і з’ясувати, чи є в неї, як правило друга група [інвалідності – ред.], тому що першу групу трошки було б видно", – зазначив він.

На думку Подоляка, після цього держава має "відпрацювати один простий алгоритм": усі чиновники, які отримали фіктивну інвалідність мають повернути до бюджету незаконно отримані виплати за інвалідністю, а також сплатити штрафи, щоб компенсувати шкоду, яку вони завдали державі.

"Вони [штрафи – ред.] мають дорівнювати тій сумі, на яку людина державу обкрадала протягом трьох-чотирьох років", – зазначив радник.

Він додав, що крім власне грошей та фінансової відповідальності, дуже важливо, щоб посадовці також несли репутаційну відповідальність, але з цим питанням в Україні складніше.

"Щоб вони на 5 і плюс років не могли більше займати ті посади, які вони займають. Ті люди, які були затримані з фіктивними інвалідностями. Це я кажу про людей, які мають відношення до тієї чи іншої вертикали. Наприклад, до прокурорської вертикалі", – зауважив Подоляк.

Він також зазначив, що для остаточної ліквідації виявленої корупційної схеми з встановлення незаконної інвалідності, необхідно зробити кілька кроків:

Уряд має ухвалити нову модель та механізм встановлення інвалідності. Рада повинна внести відповідні зміни у законодавство, яке регулює цей сегмент. Правоохоронна система (суди, СБУ, ДБР, внутрішні розслідування) має виносити відповідні вироки і карати правопорушників.

Нагадаємо, система МСЕК в Україні буде ліквідована до кінця поточного року. Експерти розповіли, що буде після ліквідації МСЕК та де можна буде отримати необхідні довідки.

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