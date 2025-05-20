Скандал з фіктивними "бойовими" виплатами у 155-й бригаді: ОК "Захід" проводить розслідування

Командувач ОК «Захід» Володимир Шведюк / © АрміяInform

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Оперативне командування «Захід» проводить службове розслідування у 155-й окремій механізованій бригаді імені Анни Київської через інформацію про можливі фіктивні «бойові» виплати. Результати передадуть правоохоронним органам.

Про це командувач ОК «Захід» бригадний генерал Володимир Шведюк повідомив виданню «Українська правда».

Зауважимо, 19 травня видання опублікувало матеріал про можливу причетність командира 155-ї бригади полковника Тараса Максімова до призначення фіктивних «бойових» виплат і вимагання з них «відкатів». Йшлося також про понад 1200 випадків самовільного залишення частин від початку 2025 року та недостатнє забезпечення підрозділів бригади.

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Шведюк повідомив, що ОК «Захід» узялося за розслідування.

«Нещодавні факти, що стосуються можливих правопорушень з боку окремих посадових осіб усередині частини, стали підставою для призначення мною службового розслідування. До бригади направлено спеціальну групу з числа найбільш досвідчених офіцерів ОК „Захід“. Ми принципово та неупереджено налаштовані з’ясувати всі обставини та встановити всі деталі правопорушення«, — йдеться у заяві бригадного генерала.

Він додав, що за напрацьованими матеріалами будуть зроблені відповідні висновки. Їх передадуть до правоохоронних органів.

Шведюк також вказав, що 155-ту бригаду створювали як піхотну, а протягом бойової підготовки її переформували у механізовану.

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За словами командувача ОК «Захід», після виїзду військових 155-ї бригади до району бойових дій особисто разом із офіцерами командування прибули на фронт та взяли участь у розгортанні бригади. За словами Шведюка, представники ОК від грудня 2024 року до березеня 2025 року передавали досвід, навчали, а іноді й керували діями 155-ї бригади.

«Фактично оперативне командування будувало систему бойового управління спільно та під керівництвом головнокомандувача ЗС України і командувача Сухопутних військ ЗС України з метою усунення управлінського хаосу та бездіяльності, що виникли внаслідок недолугого керівництва з боку „бойового офіцера“ попереднього командира бригади, який в бойових умовах не був спроможний реагувати на різкі зміни в бойовій обстановці. На підставі об’єктивних висновків було ухвалено рішення про звільнення з посади попереднього командира бригади полковника Дмитра Рюмшина», — йдеться у заяві бригадного генерала.

Він додав, що в таких умовах кадровий орган ОК «Захід» у «авральному режимі» підібрав декілька кандидатів на посаду командира 155-ї бригади. За словами Шведюка, основними критеріями були наявність бойового досвіду, здатність керувати в екстремальних кризових ситуаціях та позитивні характеристики командуванням з місць попередньої служби.

На думку командувача ОК «Захід», «найбільш обґрунтованою» виявилася кандидатура полковника Тараса Максімова, який тоді був заступником комбрига 14-ї ОМБр. Він мав великий бойовий досвід. Тому кандидатура Максімова була погоджена в ОК «Захід» і подана на затвердження до Командування Сухопутних військ ЗСУ.

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«Я повністю підтримую позицію Командувача Сухопутних військ генерал-майора Михайла Драпатого: незалежно від посад, звань чи минулих заслуг, усі, хто порушив закон, нестимуть за це повну відповідальність. Оперативне командування «Захід» — це не просто орган управління. Це бойове братерство. Тут немає місця безвідповідальності чи дрібним корисливим інтересам. Ми всі тут для одного: захистити Україну і нищити ворога», — резюмував Шведюк.

Нагадаємо, на початку січня 2025 року навколо 155-ї бригади розгорівся неабиякий скандал, пов’язаний із масовим самовільним залишенням частини бійцями. Окрім того, військові мали проблеми із критично важливим обладнанням. За цими фактами була розпочата перевірка.

Командира 155-ї бригади Дмитра Рюмшина звільнили з посади і суд взяв його під варту за підозрою в тому, що він не реагував на правопорушення у своєму підрозділі і не повідомив правоохоронцям про факти масового СЗЧ.

5 травня ЗМІ повідомили, що силовики затримали командира батальйону 155-ї бригади, що дислокується на Донеччині, який вимагав із підлеглих «відкати» за нарахування їм фіктивних надбавок нібито за участь у боях на передовій. Після цього Максімов закликав повідомляти про корупцію.

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