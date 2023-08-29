Скандал з фітнес-тренером з Полтави: працівник ТЦК військовий Олександр Мацько розповів подробиці

Військком Олександр Мацько, якого публічно образив фітнес-тренер з Полтави Роман Заволока, сказав, що той негідний служити в армії і з таким покаранням для скандального блогера працівник ТЦК незгідний. Оскільки Заволока образив усіх тих хлопців, які зараз воюють, які перебувають у шпиталях та навіть тих, яких вже немає в живих.

Про це сказав працівник ТЦК військовий Олександр Мацько в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій.

"Він образив не мене, якби я просто йшов в цивільній формі - він на мене б не звернув увагу. Він образив усіх тих хлопців, які зараз воюють, всіх тих хлопців, які зараз в шпиталях, всіх тих хлопців, які зараз поховані. І один з наших обовязків – це їздить в ТЦК на похорони, це почесна варта, це почесний салют... Він образив і тих хлопців, навіть тих, якіх нема в живих. Я вважаю, що ця людина не гідна служити в армії. Як в "наказаніє" його послати в армію – я з цим незгоден".

Реакція Полтавського ТЦК і СП

У Полтавському ТЦК і СП теж відреагували на неадекватну поведінку Заволоки. Там наголосили, що уже звернулись і до СБУ через випади у бік військових.

"Саме за статтею 435-1 "Образа честі і гідності військовослужбовця" та статтею 436-2 Кримінального кодексу України було направлене подання до Служби безпеки України від імені ТЦК. До того ж відразу після інциденту військовослужбовці викликали поліцію, щоправда правопорушник відмовився їх чекати і втік. Підозру за статтею 173 КУпАП Роману Заволоці вже оголошено, Олександр Мацько та інші військовослужбовці вже дають проти нього свідчення", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, майор ЗСУ, журналіст Віктор Трегубов зазначив, що в ідеалі Заволокою має займатися не полтавська поліція, а СБУ.

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