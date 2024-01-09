Скандал з Гринкевичами: Міноборони розриває договори з компаніями бізнесмена

Міністерство оборони вирішило повністю припинити співпрацю з компаніями, пов'язаними зі скандальною родиною Гринкевичів. Зокрема, йдеться про бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого звинувачують у масштабному розкраданні грошей на потреби військових.

Про це заявив заступник міністра оборони України Віталій Половенко під час прес-конференції на тему "Легка промисловість - за прозорі закупівлі: українському захиснику - українську форму!".

"Яка позиція Міноборони щодо "кейсу Гринкевичів"? Позиція така: після публікації статті [...] Міністерство оборони одразу ухвалило рішення щодо розірвання договорів, які попередньо було укладено", - наголосив Половенко.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023-го ДБР затримало через хабар одного з найбільших постачальників Міністерства оборони –львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Він пропонував $500 тисяч одному з керівників Головного слідчого управління ДБР.

Згодом стало відомо, що Гринкевич і його родина причетні до розкрадання понад мільярда гривень, які мали йти на потреби Збройних сил України, зокрема, на одяг для військових. Що відомо про скандал довкола сім’ї Гринкевичів - у матеріалі ТСН.ua.

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