Скандал з Гринкевичами: у ДБР пояснили, чому відразу не заарештували сина бізнесмена

Державне бюро розслідувань відразу не заарештувало сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича - Романа Гринкевича, бо для цього потрібно назбирати достатньо доказів.

Про це в ефірі телемарафону повідомила радниця ДБР Тетяна Сапьян.

"Не виключаємо, що могла трапитися низка певних чинників. Маємо розуміти, що ДБР не може просто взяти і затримати безпідставно людину. Щоб оголосити підозру і обрати запобіжний захід, потрібно назбирати достатньо доказів", - сказала Сапьян.

З її слів, Роман Гринкевич офіційно не перетинав державний кордон.

Також представниця ДБР каже, що підозрювані-фігуранти справи Гренкевичів перебуватимуть під вартою до середини березня - суд обрав запобіжний захід. Також вони мають законне право внести 500 млн гривень застави.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Куди подівся син Гринкевича?! НОВІ ДЕТАЛІ гучної справи! Як повідомлялося, 18 січня Романа Гринкевича було оголошено у розшук. Того дня самому Ігорю Гринкевичу, його синові Роману та іншим учасникам злочинної схеми мали обрати запобіжний захід. Однак Гринкевича-молодшого так і не затримали.

Тим часом суд арештував трьох фігурантів справи із заставою по пів мільярда. Вони будуть утримуватись під вартою щонайменше до 16 березня. Відомо, що четвертий учасник злочинної схеми перебуває під вартою від 29 грудня 2023 року, п’ятий — оголошений в розшук.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023-го ДБР затримало через хабар одного з найбільших постачальників Міністерства оборони - львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Він пропонував $500 тисяч одному з керівників Головного слідчого управління ДБР.

Згодом стало відомо, що Гринкевич і його родина причетні до розкрадання понад мільярда гривень, які мали йти на потреби Збройних сил України, зокрема, на одяг для військових. Що відомо про скандал довкола сім’ї Гринкевичів - у матеріалі ТСН.ua.

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