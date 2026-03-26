Скандал з Гусаковим: суд ухвалив рішення щодо арешту

Назар Гусаков

У Києві Печерський районний суд обрав запобіжний захід Назарію Гусакову, якого підозрюють у шахрайстві зі збором коштів на лікування спінальної м’язової атрофії. Йому призначили домашній арешт із 22:00 до 06:00.

Суд задовольнив клопотання частково і відправив підозрюваного під домашній арешт із 22:00 до 06:00. Він зможе залишати місце проживання лише для отримання медичної допомоги, а також повинен здати закордонний паспорт.

Прокурор просив відправити Гусакова під цілодобовий домашній арешт за місцем проживання у Львові. Адже через інвалідність він може безперешкодно перетинати кордон України. Крім того, з його слів, існує через ризик знищення доказів.

Водночас сторона захисту просила про нічний домашній арешт. За словами адвокатки, Гусаков двічі на день потребує вентиляції легень і має гуляти на свіжому повітрі.

«Його здоровʼя суттєво погіршилось. Він у туалет сам сходити не може. Його треба віднести туди. Він не може прибувати до суду аж ніяк. Все, що може, це виходити на відеозв’язок. Але не чинить жодних перешкод слідству й дає покази», — сказала захисниця.

Нагадаємо, днями стало відомо, що львів’янин Назарій Гусаков повернувся до України з Італії. В Офісі генпрокурора заявили, що суду подали клопотання про обрання запобіжного заходу.

Після повернення він отримав оновлену підозру. Правова кваліфікація дій не змінилася, але кількість потерпілих зросла від 34 до 96 осіб, а сума завданих збитків – з 1,3 млн грн до 2 млн грн.

Справа Гусакова

Торік у липні Гусакову заочно оголосили підозру у справі про заволодіння коштами на мільйони гривень. Гроші збирали на лікування спінальної м’язової атрофії. Благодійна кампанія Гусакова супроводжувалась активною інформаційною підтримкою через соцмережі, PayPal, за участю публічних осіб та інфлюенсерів.

Втім, у жертводавців виникли сумніви, що Гусаков витрачає благодійні кошти за призначенням. ЗМІ з’ясували, що значна частина грошей виводилася через гральні платформи. Зокрема, частина цих коштів також могла пройти через платіжну систему LeoGaming Pay. Компанія фігурувала у фінансовій схемі з відмивання мільярдів гривень через понад 20 підставних компаній.

Водночас сам Гусаков заявляв, мовляв, він відкривав збори, не приховуючи, що «збирає на те, аби жити якомога довше». Мовляв, передбачало не тільки ліки, а й, зокрема, допомогу в побуті.