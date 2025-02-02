Скандал з кадрами війни для реклами російського медіа: як відреагувало німецьке агентство

Рекламне агентство Lure попросило вибачення в українців на своїй сторінці в Instagram.

Німецьке агентство Lure видалило всі матеріали, пов'язані з рекламною кампанією російського видання "Медуза", в якій використані зображення постраждалих від війни українців, зокрема похорон рідних львів’янина Ярослава Базилевича.

Про це повідомив український посол у Берліні Олексій Макеєв.

За словами дипломата, він отримав листа від креативного директора й засновника Lure, в якому йдеться, що всі пов’язані з кампанією матеріали з Мережі видалено, а партнерів проінструктовано про невідкладне припинення їх демонстрації на будь-яких платформах.

“Припинення демонстрації всіх повʼязаних із кампанією матеріалів” означає завершення кампанії. Тепер, дорога громадо, прошу вашого сприяння: треба переконатися, що кампанію дійсно скасовують. Тому повідомляйте тут, якщо бачитимете ще ролики чи візуальну рекламу”, - написав посол Макеєв.

Рекламне агентство Lure також попросило вибачення в українців за кампанію для російського медіа “Медуза” на своїй сторінці в Instagram.

Німецькі рекламісти зазначили, що створеним роликом хотіли висловити солідарність з Україною та “підтримати незалежну журналістику, яка кидає виклик російській пропаганді”.

“Ми шкодуємо, що наш підхід завдав болю, особливо, включення в історію Ярослава Базилевича”, - йдеться у повідомленні.

Там також заявили, що припинили рекламну кампанію.

Нагадаємо, у МЗС України назвали таку рекламу цинізмом і лицемірством, закликавши видалити її.

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