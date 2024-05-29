Скандал з катуваннями в колонії: Малюська розповів шокувальні подробиці справи

За його словами, історія цих обставин “цікавіша”, ніж здається на перший погляд.

ДБР виявило чисельні факти катувань ув’язнених у виправних установах України. Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що йдеться про Божковську виправну колонію, події відбувалися 2022-го та частково 2023 року.

Про це Малюська повідомив в межах єдиного телемарафону.

“Йдеться про одну колонію, це Божковська колонія. Події відбувалися 22-го, частково 23-го року. І одразу нам правозахисники повідомили, що там є кілька ідіотів, які б’ють ув’язнених. Ми миттєво зреагували, провели розслідування, передали матеріали справи правоохоронним органам і звільнили керівництво колонії, і співробітників ще в липні 23-го року. Тому сьогоднішня новина – це результат розслідування ДБР тих обставин справи, які були відомі ще минулого року”, — розповів Денис Малюська.

За його словами, історія цих обставин “цікавіша”, ніж здається на перший погляд. Начебто співробітники колонії таким чином боролися зі “злодіями в законі”.

“Річ в тому, що ці ідіоти, мої співробітники (частково моя вина) так вирішили боротися зі “злодіями в законі” і з культурою ”злодіїв в законі” в тюрмах. Всі “авторитети” кримінальні, в них є правило – вони не працюють... інакше вони втрачають свій злодійський статус. Відповідно, ці обвинувачені... примушували їх взяти швабру в руки... і щось поприбирати. Тоді особа втрачає злодійський статус, авторитет... перестає бути “коронованою”... і відповідно таким чином налагоджується дисципліна в установі... де немає оцієї ієрархії”, — розповів Малюська.

Він також додав, що така поведінка підозрюваних — це ще “залишки” радянської культури та це не є правильною практикою.

“Безумовно, це вважається катуванням, тому підтримуємо максимально розслідування. Такого не повинно бути. Викривлення і старі радянські практики вводити в тюремну систему зараз ми не дозволимо”, — зазначив міністр юстиції.

Нагадаємо, що працівники ДБР виявили численні факти катувань ув’язнених у Божковській виправній колонії №16 у Полтавській області.

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