Скандал з харчуванням школярів у Миколаєві: відкрито справу, почалися обшуки

Працівники кейтерингові компанії і їжа для школярів у Миколаєві / © скриншот з відео

У Миколаєві розслідують факти неналежного харчування школярів після появи в соцмережах відео, на якому працівники кейтерингової компанії готують їжу для школярів просто неба. Правоохоронці проводять обшуки у низці міських установ.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Що відомо про скандал із їжею для школярів у Миколаєві?

Напередодні у Миколаєві виник скандал через відео, на якому зафіксовано, як працівники кейтерингової компанії готують їжу для школярів просто неба. Керівниця компанії Ірина Стоєва підтвердила «Суспільному» правдивість відео, але заперечила, що їжа готувалася на відкритому вогні. Вона наголосила, що ця партія до шкіл не потрапила.

Того дня частина шкіл не отримала або відмовилася від порцій через запізнення працівників. За словами Стоєвої, процес приготування був ускладнений через відключення електроенергії та проблеми із запуском генератора.

Реакція прокуратури на скандал

Прокуратура Миколаєва розпочала досудове розслідування за фактами можливих порушень під час організації харчування школярів. 8 грудня після публікацій у ЗМІ до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за статтею про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинену у великих розмірах або в умовах воєнного стану.

Наступного дня правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням. Обидва провадження об’єднані.

За ініціативою прокурорів суд дозволив провести обшуки, аби перевірити якість харчів, умов їхнього зберігання та приготування, а також законність використання грошей з бюджету, виділених на харчування дітей.

«Наразі слідчі дії проводяться в Управлінні освіти Миколаївської міської ради, комунальному підприємстві, яке забезпечує харчування у навчальних закладах, а також у суб’єкта господарювання — постачальника кейтерингових послуг. Під час обшуків вилучається документація щодо закупівель і постачання продуктів, а також зразки їжі», — повідомили в Офісі генпрокурора.

До слова, на Вінниччині суд покарав 31-річного громадянина Узбекистану у справі про масове отруєння 27 осіб, включно з дітьми, після вживання шаурми у фастфуді на місцевому автовокзалі. Підприємець готував їжу без дозволу та з грубими порушеннями санітарно-гігієнічних норм, що спричинило гостру шлунково-кишкову токсикоінфекцію.