Скандал з книжками для 7-річного переселенця у Тернополі: у бібліотеці пояснили вимогу застави

Відповідно до ст. 22 закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" користування бібліотечними фондами є безоплатним.

За словами заступниці директора Тернопільської обласної бібліотеки для дітей Надії Чайківської, інструкція їхній закладу передбачає заставу за цінні книжки, тож права 7-річного хлопчика, який переїхав у Тернопіль з Харкова, ніхто не порушував.

Про це вона повідомила виданню Гал-інфо.

"В нас є розроблена інструкція, згідно з якою ми людям, які не є зареєстровані на постійному місці проживання, надаємо дороговартісні книжки під заставу, тобто вони залишають приблизну вартість книжки. Коли вони повертають книжку, ми повертаємо їм повністю всю суму. Тут немає нічого протизаконного. Такі застави є задокументовані, тобто це все на законних підставах. Ми їм пред'явили документи, завірені інструкцією, згідно з якою ми це робимо. Вони не хотіли цього бачити", – заявила Надія Чайковська.

Заступниця директора бібліотеки також заперечила, що від переселенців вимагали заставу у розмірі 600 гривень за дві старенькі книжки.

"Вони зразу прийшли і самі озвучили суму, розумієте? Чи вони десь чули якусь інформацію, що збереться застава? Я не знаю. Вони просто прийшли зразу з сумою 600 гривень. Їм бібліотекар навіть не озвучила, їм навіть не встигли пояснити, що це. Вони це все знімали на камеру, ми зробили помилку, що самі цього не знімали", – розповіла Чайковська.

Вона зауважила, що застава за книжки береться не лише у внутрішньо переміщених осіб. Постійні жителі Тернопільської області теж повинні вносити заставу у випадку, коли книжка цінна, або якщо у бібліотеці є всього один чи два примірники.

"Це є наша матеріальна відповідальність. І якщо людина приїхала до нас тимчасово і через деякий час поїхала, а книжку не повернула, то ми мусимо це відшкодувати", – пояснила заступниця директора бібліотеки.

Журналісти перевірили правила користування книжками, які є на сайті Тернопільської обласної бібліотеки для дітей, і не знайшли жодного згадування про заставу. Цієї інформації не знайшлося й у розділі про платні послуги, що надає бібліотека.

Зазначається, що відповідно до ст. 22 закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" користування бібліотечними фондами є безоплатним.

Але керівництво бібліотеки, ймовірно, керується у своїх діях стосовно внутрішньо переміщених осіб наказом міністерства культури "Про затвердження інструкції про порядок застосування в бібліотеках України грошової застави за особливо цінні книги та об'єкти користування", забуваючи, що він втратив чинність у 2011 році.

Коли ситуація з дискримінацією дітей-переселенців співробітниками Тернопільської обласної бібліотеки для дітей набула розголосу у соцмережі, директор всеукраїнської мережі книгарень "КнигоЛенд" Ігор Зарудько повідомив, що хлопчику надішлють добірку дитячих книжок.

"У квітні-червні 2022 року ми спільно з видавництвом "Ранок" дуже активно надавали книжки людям в бомбосховища в Харкові, Києві, Дніпрі, Одесі. Ми передавали книги для переселенців в Кременчуці, Ужгороді, Чернівцях, Рівному, Житомирі і інших містах. Ми продовжуємо підтримувати переселенців, тому що ми з Харкова, ми знаємо, як це жити не вдома", - написав він.

Нагадаємо, 7-річному синові української журналістки Катерини Посохової відмовили у безоплатному користуванні книжками у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей. За словами мами хлопчика, підставою для вимоги застави стало побоювання, що маленький користувач бібліотеки зіпсує книжки написами "слава Росії".

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