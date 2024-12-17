Скандал з командирами 211-ї бригади: розпочато кримінальне провадження

Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони розпочала досудове розслідування щодо посадовців 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

У кримінальному провадженні досліджуються можливі протиправні дії офіцерів 211-ї бригади. Йдеться про застосування в умовах воєнного стану фізичного насильства до підлеглих, вимагання коштів та перевищення дисциплінарної влади.

"Вивчаються матеріали, зібрані у ході службових перевірок бригади Головною інспекцією Міністерства оборони України, повідомлення у медіа та соціальних мережах тощо", – йдеться в заяві ОГ.

Там повідомили, що досудове розслідування доручено слідчим територіального управління ДБР, розташованого у Львові.