Скандал з консервами для Міноборони: повідомлено про підозру керівникам компаній, які не сплатили 32 мільйони гривень податків

Службові особи компаній, аби ухилитися від сплати податків, залучили до незаконної діяльності чинних і колишніх керівників товариств та фізичних осіб-підприємців.

Бюро економічної безпеки оголосило про підозру керівникам компаній-виробників консерв для Міноборони. Вони підозрюються в ухилянні від сплати 32 мільйонів гривень податків.

Про це повідомили в пресслужбі Бюро економічної безпеки України.

Там розповіли, що попри тиск, звернення до громадських організацій, скарги й чисельні публічні звинувачення, детективи БЕБ повідомили про підозру двом керівникам товариств, що виготовляли консервну продукцію.

“Працівники БЕБ викрили групу компаній в ухилянні від сплати податків. А також встановили, що вони співпрацювали з виробником напівфабрикатів, бенефіціарним власником якого є громадянин російської федерації. Зазначені компанії працювали на території Київської області та виготовляли консервну продукцію, яка через посередників постачалася на замовлення Міністерства оборони України”, - розповіли в БЕБ.

Службові особи компаній, аби ухилитися від сплати податків, залучили до незаконної діяльності чинних і колишніх керівників товариств та фізичних осіб-підприємців. Всі компанії використовували одні й ті ж самі приміщення та оформлювали одних і тих самих працівників.

“Схема мала наступний вигляд: товариства переказували кошти на рахунки ФОПів за нібито надані транспортні та інші послуги. Своєю чергою ФОПи за готівку закуповували м’ясну сировину та постачали її цим же товариствам для виготовлення консервної продукції. Водночас виробники не дотримувалися санітарних норм, що могло мати негативні наслідки для замовників і споживачів консерв. Господарська діяльність з реалізації та придбання м’ясної продукції з реальним сектором економіки не відображалася в податковій звітності”, - додали в бюро.

Таким чином, державному бюджету України було завдано збитків у розмірі понад 32 млн грн несплачених податків.

“Під час слідства підозрювані всіляко намагалися дискредитувати роботу детективів: зверталися до громадських організацій, залучали ЗМІ та публічно безпідставно звинувачували бюро в тиску, спекулюючи співпрацею з Міноборони. Однак за рішенням суду консервну продукцію без документального походження, яка перебувала поза балансом товариств, заарештовано. А двом керівникам товариств повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України. Досудове розслідування триває”, - підкреслили в БЕБ.

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