Скандал з контрактами Міноборони та бізнесмена Гринкевича: чому не розірвано останню угоду

У Міністерства оборони залишилася чинною лише одна угода із компанією, яка пов’язана з затриманим львівським бізнесменом Ігорем Гринкевичем. Гринкевича та членів його родини підозрюють у причетності до розкрадання понад мільярда гривень, які мали йти на потреби Збройних сил України.

Про це повідомив начальник управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк в ефірі “Радіо Свобода”.

За його словами, для того, щоб Міноборони розірвало цей контракт повинні бути підстави.

“Ми живемо в правовій державі, тому зараз, скажімо так, ця угода “під мікроскопом”, тобто ми надзвичайно уважно вивчаємо всі деталі. Якщо будуть виявлені найменші порушення, то, звісно, якщо будуть підстави для розірвання контракту, його буде розірвано”, – повідомив Павлюк.

Він зазначив, що йдеться про угоду, яка забезпечує харчування військовослужбовців.

"По цьому контракту зараз ніяких порушень не виявлено. Відповідно зараз підстав розірвати його немає", – наголосив речник Міноборони.

Раніше стало відомо, що Міністерство оборони вирішило повністю припинити співпрацю з компаніями, пов'язаними зі скандальною родиною Гринкевичів.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав усе, що відомо про корупційний скандал довкола Ігоря Гринкевича та його родини.

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