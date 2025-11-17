ТСН у соціальних мережах

Хто насправді є "Професором" на "плівках Міндіча": САП дала відповідь у суді

«Професором» на «плівках Міндіча» є дружина ексвіцепрем’єра Світлана Чернишова.

Тимур Міндіч

Тимур Міндіч / © Наші гроші

Під час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу колишньому віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову викрили особу, яка фігурує під кодовим ім’ям «Професор» у так званих «плівках Міндіча».

Про це повідомив прокурор САП під час засідання.

За словами прокурора, «Професором» називають Світлану Чернишову, дружину Олексія Чернишова, а не міністра енергетики Германа Галущенка, як припускали раніше.

Прокурор повідомив, що бізнесмен Олександр Цукерман нібито передав Світлані Чернишовій 500 тисяч доларів США у своєму кабінеті. Ці кошти, за версією обвинувачення, вона мала передати своєму чоловікові.

Зазначимо, що Світлана Чернишова є докторкою філологічних наук, а також професоркою кафедри іноземних мов історичного та філософського факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Про це також йдеться на сайті навчального закладу.

Раніше повідомлялося, колишній віцепрем’єр та ексміністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов спростував свою причетність до ймовірних розкрадань у НАЕК «Енергоатом». Він заявив, що «не впізнає себе» на так званих «плівках Міндіча», хоча визнав, що голос на записах може бути схожий на його.

Раніше ми також писали, що Чернишов фігурує у гучному корупційному скандалі щодо організації масштабної схеми «відкатів» у державному секторі енергетики. За даними ЗМІ, частина коштів могла надходити через його дружину, а нове розслідування стосується легалізації мільйонів через будівництво елітних маєтків у Козині.

